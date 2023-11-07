Подмосковный «варяг» для Вологодчины: почему Кремль не побоялся потерять инвестиции «Северстали»

[Обзор прессы]

ПолитологОрлов

Аналитика АПЭК

Уход со своего поста губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова поставил вопрос о судьбе «донорского финансирования» региона корпорацией «Северсталь».

Очевидно, влияние металлургов в регионе уже вскоре ослабнет, что устраивает и саму корпорацию, которая в последние годы определенно тяготилась «опекой» области.

Отставка Кувшинникова состоялась в необычном формате. 31 октября экс-губернатор Вологодской области вместе со своим преемником Георгием Филимоновым прибыл в Кремль на встречу с президентом, где и было объявлено о ротации власти. Показательна позитивная атмосфера встречи: экс-губернатор на видеоролике улыбается и кажется расслабленным в, казалось бы, стрессовой ситуации.

Очевидные причины отставки Кувшинникова - длительный срок работы, общая депрессивность региона, необходимость ротации власти. При этом различные игроки постоянно обвиняли Кувшинникова в чрезмерном продвижении интересов металлургов в ущерб элитным группам.

Колоссальное влияние на ситуацию в регионе имеет корпорация «Северсталь» (владеет Череповецким металлургическим комбинатом). Большинство значимых проектов реализовывалось за счет ее средств, а ее представители доминировали в региональной власти. Губернатор был креатурой владельца компании Алексея Мордашова. В произошедшей ротации очевидно ослабление самого Мордашова, которому был комфортен именно Кувшинников. По данным инсайдеров, Мордашов лоббировал сохранение поста за «своим» губернатором.

Мордашов всегда использовал в качестве главного аргумента масштабные инвестиции «Северстали», осуществляемые под «своего» губернатора. Федеральный центр воспринимал эту логику благосклонно. Однако теперь Москва решила ослабить гегемонию металлургов в регионе.

Главный вопрос – продолжит ли корпорация инвестировать в регион при новом губернаторе и как будут выстроены отношения Мордашова и Филимонова.

Инсайдеры уверены, что «Северсталь» останется крупнейшим налогоплательщиком области, однако масштабы проектов, осуществляемых при ее участии, значительно сократятся. Уменьшится и «мордашовская квота» в региональной власти. Под реальным контролем металлургического лобби останется город Череповец, который полностью зависит от «Северстали».

Такое развитие событий, вероятно, не вызовет сопротивления Мордашова - и даже будет ему отчасти выгодно. В последние годы финансовое положение «Северстали» не было устойчивым, поэтому масштабные обязательства по региону были ей даже в тягость, считают эксперты.
 

Автор:
ПолитологОрлов
Источник:
АПЭК
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Теги:
Кувшинников ФИлимонов
 

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