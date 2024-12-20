В Вологодской области установят новые диапазоны энергопотребления

[ Общество ]

В Вологодской области с 2025 года будут введены новые диапазоны на потребление электроэнергии. Вопросы нормативов обсуждались сегодня на встрече главы региона Георгия Филимонова и руководителя антимонопольной службы РФ Максима Шальского.

Как пояснил Георгий Филимонов, диапазоны для населения с электроотоплением в отопительный период установлены на уровне:   

- до 3850 кВт*ч;

⏺- до 6000 кВт*ч;

- свыше 6000 кВт*ч.

«Изменения затронут жителей, жилые помещения которых оборудованы электроотопительными установками, проживающих в городских и сельских населённых пунктах», - уточнил глава региона.

Теги:
электроэнергия нормативы
 

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