В Вологодской области установят новые диапазоны энергопотребления

В Вологодской области с 2025 года будут введены новые диапазоны на потребление электроэнергии. Вопросы нормативов обсуждались сегодня на встрече главы региона Георгия Филимонова и руководителя антимонопольной службы РФ Максима Шальского.

Как пояснил Георгий Филимонов, диапазоны для населения с электроотоплением в отопительный период установлены на уровне:

- до 3850 кВт*ч;

- до 6000 кВт*ч;

- свыше 6000 кВт*ч.