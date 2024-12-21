Хоккеисты «Сочи» не смогли взять реванш у «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» второй раз за неделю обыграла хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды встречались два дня назад и тогда череповчане одержали победу над «леопардами» со счётом 4:2. Накануне подопечные Андрея Козырева также начали матч активней, дважды в первом периоде поразив ворота гостей.

Сначала Кирилл Пилипенко реализовал большинство, а за шесть секунд до конца стартовой двадцатиминутке Данил Аймурзин воспользовался неудачным выходом гостей из своей зоны, перехватил шайбу и забросил её ворота, забив свой 16-й гол в сезоне.

Второй период также прошёл под диктовку «сталеваров», череповчане втрое перебросали своих соперников - 15 против 5, но забить так и не смогли, за что чуть не поплатились в заключительном отрезке игры, когда у подопечных Андрея Козырева пошли удаления. Пять раз подряд сочинцы играли в большинстве, включая игру 5x3, и с пятой попытки гости смогли сократить свое отставание до минимума. Но на этом голы закончились - 2:1, «Северсталь» одержала четвертую победу подряд.

«Мы настраивали перед сегодняшним матчем наших хоккеистов, что игра будет складываться по-другому. Команда соперника будет играть по-другому, они захотят реабилитироваться, взять реванш. Что, собственно, и получилось. Игра складывалась по совсем иному сценарию, чем прошлая. В концовке мы героически оборонялись, т.к. создали сами себе проблемы – получили ненужные удаления», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» набрала 44 очка и занимает 6-ю строчку западной конференции. Завтра череповчане примут екатеринбургский «Автомобилист». Игра начнется в 14:00.