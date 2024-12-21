Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде

[ Общество ]

В Вологде сегодня открыли памятник Иосифу Сталину. Памятник открыт на территории филиала Вологодского музея-заповедника «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой. В церемонии открытия принял участие спикер ЗСО Сергей Жестянников.

«Эта личность - значимая часть нашей большой истории. Важно ценить прошлое, каким бы оно не было противоречивым. Итоги правления Иосифа Сталина неопровержимы:
- Сталинская конституция. Всем гражданам предоставлялись равные права на труд и отдых, пенсии по старости.

- Сталинские пятилетки, которые обеспечили мощный рывок в развитии страны.

🔘- Сталинская премия за выдающийся научный и практический вклад в опережающее технологическое развитие страны.

🔘- Сталинские буквари, которые открыли всеобщий доступ к 7-летнему обучению», - написал в своем Telegram-канале Жестянников.

Но самое главное, по его словам, «10 сталинских ударов – крупнейших наступательных стратегических операций в Великой Отечественной войне 1944 года».

В настоящее время в стране установлено более 100 памятников Сталину в 40 регионах России.  

«Сегодня, усвоив исторические уроки, важно взять из советской эпохи лучшие практики и опережающими темпами двигаться вперед», - считает спикер ЗСО.

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