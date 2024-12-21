Сергей Жестянников подвел итоги парламентского дня в Тотемском округе

Депутаты Законодательного собрания области второй раз в истории парламента провели масштабный выезд в муниципальный округ, чтобы детально изучить отраслевые вопросы.
«Мы взяли в работу несколько направлений: образование, инвестиции, инфраструктурное развитие. Депутаты регионального и муниципального округа погрузились в проблематику территории. Мы понимаем, что есть над чем работать, и есть актуальные вопросы, которые мы в силах решить», - отметил Жестянников.
Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин в рамках парламентского дня провел совещание с финансистами и представителями контрольно-счетного органа Тотемского округа. Председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина посвятила совещание вопросам организации работы народных дружин и дополнительной поддержки участковых полиции. В нем приняли участие активисты, представителям МВД и муниципальных властей.
Основной целью визита председателя комитета по регламенту и депутатской деятельности Алексея Маслова стала разработка плана действий по реставрации и сохранению культурных объектов муниципалитета.
Депутаты комитета по экономической политике и собственности Михаил Ананьин и Виктор Леухин начали парламентский день с проведения совещания на тему «Инвестиционный потенциал и стратегия развития Тотемского муниципального округа».
Заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Андрей Макаров рассмотрел вопросы водоснабжения и водоотведения в округе, а также обсудил проблемы рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками, на территории Тотемского округа.
Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и здравоохранению Наталья Долгина в учреждениях дополнительного образования Тотемской ДЮСШ и Тотемском центре дополнительного образования детей изучила вопрос будущих ремонтов.
«Коллеги из разных фракций внесли ряд интересных предложений. Все они будут взяты в работу. Мы проанализировали проблемы и потенциал. Тотьма показала, что умеет работать с привлечением федеральных средств. Глава округа Сергей Селянин сообщил, что округ стал победителем в двух таких конкурсах. Молодцы, но нужно двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом. Мы, со своей стороны, готовы помогать по всем направлениям. Парламентский день состоялся, он стал результативным. Безусловно, такие выезды будем продолжать», - подвел итог Сергей Жестянников.