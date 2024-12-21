Сергей Жестянников подвел итоги парламентского дня в Тотемском округе

Депутаты Законодательного собрания области второй раз в истории парламента провели масштабный выезд в муниципальный округ, чтобы детально изучить отраслевые вопросы.

«Мы взяли в работу несколько направлений: образование, инвестиции, инфраструктурное развитие. Депутаты регионального и муниципального округа погрузились в проблематику территории. Мы понимаем, что есть над чем работать, и есть актуальные вопросы, которые мы в силах решить», - отметил Жестянников.

Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин в рамках парламентского дня провел совещание с финансистами и представителями контрольно-счетного органа Тотемского округа. Председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина посвятила совещание вопросам организации работы народных дружин и дополнительной поддержки участковых полиции. В нем приняли участие активисты, представителям МВД и муниципальных властей.

Основной целью визита председателя комитета по регламенту и депутатской деятельности Алексея Маслова стала разработка плана действий по реставрации и сохранению культурных объектов муниципалитета.

Депутаты комитета по экономической политике и собственности Михаил Ананьин и Виктор Леухин начали парламентский день с проведения совещания на тему «Инвестиционный потенциал и стратегия развития Тотемского муниципального округа».

Заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Андрей Макаров рассмотрел вопросы водоснабжения и водоотведения в округе, а также обсудил проблемы рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками, на территории Тотемского округа.

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и здравоохранению Наталья Долгина в учреждениях дополнительного образования Тотемской ДЮСШ и Тотемском центре дополнительного образования детей изучила вопрос будущих ремонтов.