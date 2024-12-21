Вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса обсудили в Тотьме

[ Общество ]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Елена Быкова, Андрей Клеков, Игорь Катухин и Владимир Селяков обсудили вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона на базе Тотемской средней общеобразовательной школы №3.

С 1 сентября там открылись агроклассы, созданные на базе 6б и 8а классов в рамках реализации проекта «Развитие агрообразования и создание лесных классов» Стратегии 2.0. К обучению приступили 54 школьника.

Депутаты осмотрели отремонтированный кабинет, оснащённый специальным лабораторным и учебным оборудованием, приборами и конструкторами. Ознакомились с изменениями, внесёнными в общеобразовательные программы в связи с появлением в школе агроклассов.

Как считает председатель комитета по социальной политике ЗСО Елена Быкова, в настоящее время прилагаются огромные усилия, чтобы школьники пришли к нашим работодателям.  

«Мы проговорили, как сделать, чтобы наши школьники после школы приходили в колледжи и потом к нашим работодателям. Для этого и создаются агроклассы. Тотемский колледж участвовал в федеральном проекте и выиграл грант по созданию своего агрокласса. Работа проводится огромная, ресурсы вкладываются огромные, как финансовые, так и трудовые. Мы полагаем, что такие шаги, такое плотное взаимодействие всех структур власти и работодателей приведет к правильному результату. Наши ребята от школьной скамьи однозначно придут к нашим работодателям», - уверена Быкова.  

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