Вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса обсудили в Тотьме

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Елена Быкова, Андрей Клеков, Игорь Катухин и Владимир Селяков обсудили вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона на базе Тотемской средней общеобразовательной школы №3.

С 1 сентября там открылись агроклассы, созданные на базе 6б и 8а классов в рамках реализации проекта «Развитие агрообразования и создание лесных классов» Стратегии 2.0. К обучению приступили 54 школьника.

Депутаты осмотрели отремонтированный кабинет, оснащённый специальным лабораторным и учебным оборудованием, приборами и конструкторами. Ознакомились с изменениями, внесёнными в общеобразовательные программы в связи с появлением в школе агроклассов.

Как считает председатель комитета по социальной политике ЗСО Елена Быкова, в настоящее время прилагаются огромные усилия, чтобы школьники пришли к нашим работодателям.