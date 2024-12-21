Георгий Филимонов заявил о создании в Вологде авиационного хаба

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о создании в городе авиационного хаба. Заявление было сделано во время открытия вологодского аэропорта после реставрации.

«Перед нами стоит цель – создать в областной столице полноценный авиационный хаб. Ведь пока, к моему большому сожалению, наша дорогая и любимая Вологда не вполне соответствует статусу столицы региона. И наша задача – приложить максимум усилий, чтобы создать точки роста в экономике, благоустройстве, строительном комплексе и транспортно-логистической инфраструктуре для развития туризма», – заявил Филимонов.

Глава региона добавил, что весной следующего года начнется строительство взлетно-посадочной полосы и здания терминала, который по своему архитектурному облику и дизайну будет напоминать своды Софийского собора.