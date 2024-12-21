Депутаты Законодательного собрания оценили Тотемскую ЦРБ

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Андрей Пулин и Наталья Долгина провели рабочее совещание в Тотемской ЦРБ.

Парламентарии отметили, что лечебное учреждение хорошо оснащено. При этом разговор шел не только об успехах, но и о проблемах, которые необходимо решить.

Среди вопросов, требующих решения - приобретение комфортабельной восьмиместной газели для транспортировки пациентов, находящихся на гемодиализе, в центр гемодиализа в Вологде. Установка модульной конструкции для Успенского ФАПа и капитальный ремонт Сухонского ФАПа. Для работы в поселке Юбилейном, численность населения которого составляет 1700 жителей, найден доктор-стоматолог. Требуется стоматологическая установка, которая позволит оказывать квалифицированную стоматологическую помощь на месте.

На контроль для совместного решения с Министерством здравоохранения Вологодской области депутаты взяли вопрос дооснащение вновь построенного патологоанатомического отделения. Также необходим ремонт корпуса поликлиники и хозяйственных корпусов, капитальный ремонт подвальных помещений».