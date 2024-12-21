В Вологде молодых специалистов посвятили в педагоги

В вологодской школе №26 прошла церемония посвящения молодых специалистов в педагоги. На мероприятии выпускники педагогических вузов и колледжей 2024 года приняли присягу педагога.

«В этом году в образовательные учреждения города пришли работать 97 выпускников средних профессиональных учебных заведений и 58 выпускников вузов. Школьники Вологды – самые умные и воспитанные. Именно эти качества выделяют наших выпускников среди других, когда они поступают в ведущие вузы России» – заявила заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

Напомним, в этом году в городе отремонтированы девять школ: №№ 6, 7, 8, 13, 15, 17, 23, 33 и лицей № 32; привели в порядок детские сады №№ 26, 38, 63 и 108. На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях было выделено 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, а также из областного бюджета. Было введено в эксплуатацию здание начальной школы №9 в Прилуках. Также в 2024 году открыли два школьных «Кванториума» – на базе школ №3 и №26. Их создали в рамках нацпроекта «Образование», - уточнили в пресс-службе городской администрации.