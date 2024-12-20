Тотемская молодежь зарядила позитивом Сергей Жестянникова

Стратегическая сессия была организована сегодня в Тотемском округе молодежным парламентом. По словам спикера Законодательного собрания Вологодской области Сергея Жестянникова, местная молодежь зарядила его идеями по развитию территории.

«Тотемская молодежь зарядила сейчас не просто позитивом, а классными идеями по развитию территории. Сегодня в рамках парламентского дня молодежный парламент организовал молодым тотьмичам стратсессию. И формат дали такой, что получился настоящий «движ», - выражаясь языком молодежи. Ребята накидали идей, подумали, что им не хватает на малой родине. Причем, это были не просто фантазии, а сразу алгоритм действий: идея – финансирование - дорожная карта реализации», - рассказал Жестянников.

По словам спикера ЗСО, ребята с работой справились прекрасно. В частности, они представили свои проекты, среди которых - создание молодежных пространств, открытие видеостудии и скейт-парка. При этом ряд идей можно реализовать за счет грантов, другие за счет местного или областного бюджетов.