Вологжанин замерз в полынье на реке Сухона

На реке Сухона сегодня обнаружен погибшим водитель караката. Происшествие случилось около деревни Нижний Прилук.

По информации регионального управления МЧС, мужчина ехал на каракате по тонкому льду и провалился.

«Транспорт застрял, частично провалившись под лёд. Мужчина не смог выбраться и замёрз», - уточнили в МЧС.

Другому вологжанину повезло больше. Он ехал на по реке Вологде на мотособаке и также провалился под лед. Мужчина вовремя спрыгнул с транспортного средства и самостоятельно выбрался из воды.