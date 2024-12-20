Вологжанин замерз в полынье на реке Сухона

[ Происшествия ]

На реке Сухона сегодня обнаружен погибшим водитель караката. Происшествие случилось около деревни Нижний Прилук.

По информации регионального управления МЧС, мужчина ехал на каракате по тонкому льду и провалился.  

«Транспорт застрял, частично провалившись под лёд. Мужчина не смог выбраться и замёрз», - уточнили в МЧС.

Другому вологжанину повезло больше. Он ехал на по реке Вологде на мотособаке и также провалился под лед. Мужчина вовремя спрыгнул с транспортного средства и самостоятельно выбрался из воды.

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