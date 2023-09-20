Наружные ремонтно-реставрационные работы на колокольне Софийского собора подходят к завершению

Реставрация фасадов колокольни Софийского собора близится к завершению. С июля на колокольне работает бригада вологодских специалистов.

Колокольня – один из ключевых объектов ансамбля Вологодского кремля. Изначально у нее было шатровое завершение при постройке в 1654–1659 годах. Нынешний облик она обрела во второй половине XIX века: по проекту архитектора Александра Иваницкого, была сделана надстройка в неоготическом стиле.

Последний раз реставрация памятника проходила в 2018-2020 годах. Однако иногородний подрядчик выполнил работы на фасадах не качественно, в результате возникла необходимость провести их повторно. Сейчас реставрация большей частью осуществляется за счет средств, возвращенных музею недобросовестным подрядчиком за некачественный ремонт звонницы. В этом году контракт был заключен с вологодской компанией «Арткомпани».

На первом этапе предстояло очистить постройку от предыдущего слоя краски. Вся поверхность расчищалась вручную – шпателем. Во время расчистки были обнаружены фрагменты розовой краски. Такой колокольня был в один из периодов своего существования.

Утраты штукатурки восполнялись, места, пораженные плесенью, обрабатывались антибактериальным средством. И финальный этап – покраска.

На протяжении двух месяцев все необходимые операции на высоте выполняет фактически один человек – промышленный альпинист Андрей Покровский. У основания колокольни его дело продолжает команда подрядчика.

Колокольне вологжанин посвятил свой длинный отпуск. Для Андрея это первый исторический объект и опыт реставрации. Ответственность большая в прямом смысле слова – высота главной достопримечательности Вологды с крестом составляет 78,5 метров (чуть выше 25-ти этажного дома).

«Высота до обзорной площадки – 64 метра. Работал и под самым куполом – это 72 метра. С колокольни смотришь – вид как на море. Становится заметна округлость земли», – рассказывает Андрей.

Альпинист отвечает за участок от уровня звона до балконов.

«Чистил, шкурил, шпаклевал, красил. Два месяца на это ушло за исключением выходных и дождливых дней. Но было и две недели работы без выходных с восьми до восьми. В жару, в том числе. Сидишь, обтекаешь, сзади печет, спереди солнечные лучи отражаются от поверхности. Поэтому приходилось надевать темные очки для защиты. Только снимешь их, и глаза слезятся от яркого света. Ветер в такие дни особо не спасал. Когда он горячий, прохладней не становится», – говорит Андрей Покровский.

Андрей в профессии уже 15 лет. Он выполнял работы внутри вологодской ТЭЦ, на фасадах многоэтажных домов в Вологде и за ее пределами. Самый высокий объект, на котором ему приходилось трудиться, 142-метровая вышка связи. Там Андрей монтировал оборудование.

Но больше специалиста привлекает работа на деревьях. Он знает, как спилить сук, на котором сидишь, без вреда для себя и окружающей среды.

«Дерево полностью свалить нельзя. Разные бывают ситуации: например, на кладбище внизу могут быть памятники. Поэтому нужно пилить частями. Поднимаешься на дерево: сначала спиливаешь ветки, а затем ствол, и аккуратно спускаешь все вниз частями. Нет двух одинаковых деревьев – к каждому нужно искать свой подход. Поэтому такая работа не приедается», – делится Андрей Покровский.

Сейчас работа на объектах для Андрея скорее хобби. По основной профессии он – инструктор в учебном центре. В классе производственного обучения ведет курс по промышленному альпинизму и помогает другим осваивать искусство работы на веревках. По словам Андрея, страх высоты в этом деле – необходимость.

«В нашей профессии нет людей, которые не боятся высоты. Это естественный инстинкт самосохранения. Его отсутствие – это уже болезнь. В интернете можно увидеть ролики, где человек висит на башенном кране, держась одной рукой. Когда люди не боятся, это может приводить к печальным последствиям. Страх позволяет держать себя в тонусе и контролировать каждое свое действие. Ты все обдумываешь, понимаешь, что может произойти, и делаешь так, чтобы этого не произошло. Если же себя не контролировать, то есть риск, что что-то пойдет не так, и как следствие – падение», – объясняет специалист.

Анастасия Филиппенко выполняет покрасочные работы внизу. Андрей Покровский работает на высоте.

По условиям контракта, подрядчику необходимо завершить работы на колокольне до октября, но бригада рассчитывает закончить раньше.

Алина Махлина