НОВОСТИ ПОЛИГОНА

Вологодский областной суд назначил экспертизу, чтобы выяснить, законно ли было выделение участка для строительства комплекса по сортировке и переработке ТКО с площадкой компостирования у деревни Горбачёво.

Жители села Верхняя Шарденьга и деревни Горбачёво Великоустюгского округа продолжают отстаивать в суде своё право на чистую воду и чистый воздух. Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что администрация района выделила в километре от деревни Горбачёво земельный участок для размещения там комплекса по переработке ТКО. Жители уверены, что земли, расположенные на возвышенности между реками Шарденьга, Левиха и Осиновка, не могут использоваться для такого объекта, более того, считаются особо ценными сельскохозяйственными угодьями и ранее были мелиорированы.

При этом документально участок был переведён из земель сельхозназначения в земли промышленности, что дало право использовать его для возведения потенциально опасного промышленного объекта рядом с жилыми домами селян. Для этого администрация Великоустюгского района в мае 2021 года приняла три постановления, выделив из одного большого участка земли другой – меньшей площади, переведя его из земель запаса в земли промышленности и утвердив его координаты на кадастровом плане территории. Земли, переведённые из запаса в категорию промышленных, документально стали пригодны для строительства.

Однако жители так и не смогли добиться ответа на свой вопрос: как пахотные земли, всегда относившиеся к сельскохозяйственным угодьям, оказались в землях запаса? Перевод участка в земли промышленности, по мнению жителей, был незаконным.

Ирина Шишкина, жительница села Верхняя Шарденьга, юрист, отстаивающий права селян в суде, подала исковое заявление с просьбой признать принятые администрацией постановления о переводе земель из одной категории в другую незаконными. Великоустюгский суд отказал в удовлетворении этих требований.

Решение было обжаловано в областном суде.

Вологодские судьи вернули дело в Великоустюгский суд для рассмотрения по существу. Однако в Великом Устюге суд вновь признал законными принятые постановления администрации, отказав Ирине Шишкиной в проведении землеустроительной экспертизы, которая решила бы, насколько правомерным был перевод земель из категории сельхозназначения в категорию промышленных.

Ирина Шишкина обратилась в областной суд с апелляционной жалобой, оспаривая решение великоустюгских судей. В апелляции она указала на несколько нарушений, оставленных без внимания судом первой инстанции.

Земельный участок, из которого был выделен участок для строительства комплекса ТКО, граничит с наделами дольщиков бывшего ТОО «Шарденгский», в том числе с участком Ирины Шишкиной. При выделении участка под строительство работы не были согласованы с собственниками смежных участков, что нарушает закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Пунктом 2 статьи 102 Земельного кодекса установлено, что на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

При этом в материалах дела имеются технические отчёты по результатам инженерно-геодезических изысканий ООО «Террикон», сформированные на основании съёмок ООО «ГПЦ «Геоспектр», заключение ООО «Социально-экономический союз», в которых указано, что на территории образованного земельного участка имеется водный объект – река Левиха. Эти документы были представлены в государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации. Указанные обстоятельства подтвердил свидетель – заместитель главы администрации округа Николай Ямов. Однако Великоустюгский суд не стал никак оценивать эти данные.

В решении суда указано, что ООО «ОРБ-Кадастр» 18.04.2023 составлена схема и произведена геодезическая съёмка местоположения р. Левихи на местности, из которой следует, что речка Левиха границу образуемого участка не пересекает. В суде Ирина Шишкина, как истец, возразила, что ООО «ОРБ-кадастр» – лицо заинтересованное, поскольку оно же и проводило работы по формированию этого участка.

Примечательно, что в зале суда ответчики со стороны администрации стали ссылаться на то, что якобы установить, где протекает Левиха, вообще невозможно, поскольку река постоянно меняет своё русло. А ещё, якобы, Ирина Шишкина не является пользователем водного объекта, поэтому не имеет права предъявлять претензии, забыв, очевидно, что все граждане Российской Федерации имеют право свободно пользоваться всеми водными объектами на территории государства

.

Остались без рассмотрения суда и другие противоречия. Так, в описательной части проектно-изыскательских работ указано, что на территории участка имеются канавы (очевидно, мелиорационные), а из справки, представленной ответчиком, следует, что мелиорации на этом участке нет. При этом картографическая справка отображает не исследуемый участок, а соседний. Таким образом, сопоставить справку и карту нет возможности, а происхождение канав на участке не выяснено.

Ранее в суд было представлено заключение кадастрового инженера, из которого следует, что указанные земли относятся к землям сельхозназначения, но в материалах дела оно никак не учтено и не оценено.

Поскольку Великоустюгский суд не обратил внимания на заявленные просьбы истца, Ирина Шишкина отправила апелляцию в областной суд, запросив назначение судебной землеустроительной экспертизы.

Областной суд посчитал, что в данной ситуации экспертиза действительно необходима. По решению суда её проведёт ООО «Кадастр-Сервис» (кадастровый инженер Н.В. Шушкова).

Эксперту предстоит дать ответы на следующие вопросы.

Входил ли участок, выделенный под строительство комплекса ТКО, в состав земель сельхозназначения, ранее находившихся в пользовании у ТОО «Шарденгский»? Каким земельным участком ранее были представлены земли ТОО «Шарденгский»?

Какая категория земель и вид разрешённого использования должны быть присвоены выделенному участку?

Находится ли этот участок на мелиорированных землях, занят ли он защитными лесными насаждениями?

Находятся ли новообразованные участки на землях, покрытых водными объектами (р. Левиха), и пересекают ли границы указанных участков водные объекты (р. Левиха)?

Если хотя бы в одном из заданных вопросов эксперт найдёт подтверждение позиции истца, выделение участка под строительство комплекса ТКО должно будет считаться незаконным, а значит, строительство на этом участке мусорного полигона невозможно изначально.

Судебная землеустроительная экспертиза может занять около двух месяцев. Стоит она 80 тысяч рублей, эти деньги внесла Ирина Шишкина из собственных средств:

- Я более десяти лет занимаюсь юридическим сопровождением сельскохозяйственной деятельности, я на все двести процентов уверена, что на этих землях ни по закону, ни по здравому смыслу нельзя размещать промышленные объекты, - говорит Ирина Шишкина. – Размещение мусорного полигона у реки Шарденьги грозит экологической катастрофой не только жителям Горбачёва и деревень по берегам Шарденьги, но и Великому Устюгу и всему округу.

Между тем, свалка у деревни Коробейниково продолжает гореть, отравляя жизнь жителям Юдинского теротдела. Если суд придёт к выводу, что строительство полигона у д. Горбачёво невозможно, решение мусорного вопроса может затянуться на долгие годы. А вместимость свалки вот-вот подойдёт к концу.

Кроме того, по закону свалка у д. Коробейниково не обслуживается как место утилизации отходов. Потребители услуг «Аквалайна» платят именно за утилизацию, то есть вывоз на постоянное место. В Коробейникове же мусор складируется временно и через три месяца должен вывозиться. Именно поэтому слои не пересыпаются грунтом, как следует делать на постоянном полигоне. А непересыпанный мусор отчаянно горит, и бороться с этим невозможно.

На территории свалки бесконтрольно размножаются чайки, что уже послужило причиной озабоченности транспортной прокуратуры: над д. Коробейниково проходит воздушный маршрут к аэродрому Котласа. Пока свалка не будет рекультивирована, угроза воздушным судам также не исчезнет.

Стоит ли говорить, что решение суда, обязующее администрацию организовать на территории округа лицензированный мусорный полигон, давно пережило все поставленные сроки?

Всё это, безусловно, раскаляет и без того горячую тему мусора.

На этапе бурных экологических протестов со стороны жителей деревни Горбачёво администрация округа уже пыталась выстроить противоборство двух населённых пунктов: мол, жители Горбачёва не дают спасти от мусора жителей Коробейникова.

Если суд признает незаконным выделение участка под строительство комплекса ТКО у деревни Горбачёво, где искать виноватых?

Антонида СМОЛИНА

