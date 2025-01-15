Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила московскому «Динамо».

Команды на равных провели стартовый период. Хозяева открыли счёт на 6-й минуте матча. Рашевский, Пакетт и Комтуа на троих разыграли комбинацию и последний отправил шайбу уже в пустые ворота. «Северсталь» ответила не менее классным голом Данила Аймурзина, который отправил шайбу также в незащищенный угол ворот с передачи Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина.

Вторая треть матча полностью осталась за «сталеварами». Череповчане надолго запирали «бело-голубых» в их зоне, нанеся 14 бросков по воротам Владислава Подъяпольского. Не хватало только голов. Третий период вновь прошёл в равной борьбе, в которой больше преуспели хозяева льда. Дмитрий Рашевский сделал дубль, выведя «динамовцев» вперёд и потом забросив ещё шайбу в пустые ворота, когда Константина Шостака, проводившего свой сотый матча в КХЛ, заменили на 6 полевого игрока.

Даже при счете 3:1 «Северсталь» за 16 секунд до конца встречи смогла отыграть один гол. При игре в формате 6x5 дубль оформил Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко. Оставшегося времени череповчанам хватило, чтобы создать ещё один опасный момент. Но в этом случае хозяев спас Подъяпольский, итог встречи 3:2 в пользу «Динамо».

«Сегодня был тяжёлый матч для нас - мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали. В третьем уже игра выровнялась и, по сути, шла до заброшенной шайбы. К сожалению, мы её пропустили. Хотя в концовке мы могли и этот матч спасти – были моменты», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Завтра «Северсталь» сыграет с петербургским СКА. Команды сейчас являются соседями Западной конференции, занимая 6 и 7 место, набрав по 55 очков.