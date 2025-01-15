Купели для купания в Вологде оборудуют обогреваемыми палатками

В Вологде подготовят две крещенские купели около Спасо-Прилуцкого монастыря. Они будут находиться там же, где и в прошлом году, но на 100 метров выше по реке. Это связано с достижением необходимой глубины.

«Окунуться в иордань вологжане смогут в ночь с 18 на 19 января – с 22.00 до 4.00. Днем, 19 января – с 9.00 до 16.00. Толщина льда вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря позволяет проводить крещенские купания, но в связи с погодой выход на лед будет обеспечен только для участников купаний. Сопровождающих специалисты просят не подходить к купелям», - уточнили в пресс-службе администрации города.

На берегу, рядом с крещенскими купелями, будет расположена обогреваемая палатка для переодевания. Там же установят скамейки, биотуалеты и емкости для мусора. Безопасность обеспечат более 70 человек: сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, муниципальной стражи, ГИМС и волонтеры.

Качество воды перед Крещением проконтролируют специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», на данный момент взяты пробы с места проведения купаний. Специалисты не рекомендуют использовать воду из купели как питьевую. Для этих целей освященную воду лучше набирать в монастыре или городских храмах. Перед купанием нужно обязательно проконсультироваться с врачом.