Молодой череповчанин задержан с крупной партией наркотиков

[ Происшествия ]

В Череповце сотрудниками транспортной полиции задержан 22-летний молодой человек с крупной партией наркотиков. Мужчину задержали у железнодорожной станции «Череповец-пристань».

Полицейскими установлено, что задержанный приобрел наркотик через интернет и планировал разложить партию по закладкам.  

«В ходе личного досмотра изъят полимерный пакет с 27 свертками, содержащими 52 грамма производного наркотического средства эфедрон, что относится к крупному размеру», - пояснили в управлении транспортной полиции.

Также силовиками установлены координаты всех тайников, куда задержанный планировал разложить дурь.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, средства фасовки и упаковки. Изъятое направлено для проведения экспертизы в рамках уголовного дела», - также уточнили в транспортной полиции.

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