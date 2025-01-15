Молодой череповчанин задержан с крупной партией наркотиков

В Череповце сотрудниками транспортной полиции задержан 22-летний молодой человек с крупной партией наркотиков. Мужчину задержали у железнодорожной станции «Череповец-пристань».

Полицейскими установлено, что задержанный приобрел наркотик через интернет и планировал разложить партию по закладкам.

«В ходе личного досмотра изъят полимерный пакет с 27 свертками, содержащими 52 грамма производного наркотического средства эфедрон, что относится к крупному размеру», - пояснили в управлении транспортной полиции.

Также силовиками установлены координаты всех тайников, куда задержанный планировал разложить дурь.