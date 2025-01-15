В Вологде откроется четвертая модельная библиотека

В Вологде в 2025 году откроется четвертая по счету модельная библиотека. Она будет работать на улице Архангельской, 11. После ремонта там появится современный многофункциональный центр, где вологжане смогут взять книги на дом, воспользоваться интернет-технологиями и провести время со своей семьей.

«Муниципальная библиотека №18 расположена в активно развивающемся 5-м микрорайоне города. Сейчас в ней зарегистрировано более четырех тысяч читателей и выдается более 100 тысяч книг в год. Рост микрорайона привел и к росту посетителей библиотеки. Это молодые семьи с детьми, которым особенно важно, чтобы рядом с домом было современное уютное культурное пространство. На создание библиотеки по модельному стандарту будет направлено 17,3 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Эта работа пройдет в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В обновленной библиотеке реализуют идею культурно-информационного центра микрорайона. Там планируется внедрить разделение на функциональные зоны – для индивидуальных и групповых занятий, для мероприятий и чтения. Появятся также два небольших зала – на 45-50 зрителей – для взрослых и детей, с проектором и экраном. Модернизация библиотеки предполагает, что пространство трансформируют под различные задачи, в том числе благодаря мобильной мебели.

В библиотеке будет создан Центр детского чтения «#ЗнайЧитай», который оборудуют мебелью и техникой, отвечающей современным требованиям и учитывающей особенности детей разных возрастов. Малыши смогут играть с тематическим бизибордом, а кто постарше – в настольные игры. Также из мягкого конструктора юные читатели смогут создавать «дворцы» и «замки», а на сцене с грифельной стеной – рисовать декорации.

В обновленной библиотеке создадут приветственную зону, открывающую для посетителя возможности и образ современной библиотеки. Здесь можно будет почитать, позаниматься за ноутбуком, перекусить около аппарата с кофе и т.д. Будет расширен санузел с учетом потребностей маломобильных посетителей.