В Госдуме сделали заявление, как не допустить заморозки вкладов в России

Слухи о возможной заморозке вкладов продолжают будоражить нервную систему россиян. Даже после заявления ЦБ, которое было опубликовано на одном из его ресурсов о том, что никакой заморозки вкладов не планируется, и вообще такой шаг только навредит российской экономике, беспокойство у людей осталось.

И это не удивительно, ведь еще народ помнит как точно такая же заморозка вкладов произошла в лихие 90-е годы. А также Россияне помнят реформу Павлова, которая еще была в СССР, когда многие потеряли свои сбережения. А позднее было заявление Ельцина, что никакой девальвации рубля не будет, но что потом случилось все помнят.

Как не крути, но россияне после всех этих слухов насторожились, да и глава ЦБ Эльвира Набиуллина не пользуется авторитетом у народа. В дело решили вмешаться депутаты Госдумы.

В ходе очередного пленарного заседания лидер фракции “Новые люди” Алексей Нечаев выступил с заявлением, чтобы ограничить некоторые функции Центробанка, в частности согласовывать решение о возможной заморозке вкладов с депутатами Госдумы.

"Уже второй раз сказали, что не будет никакой заморозки, но не все люди верят. Вот давайте мы с вами, парламент, чтобы эту тему закрыть, дадим нашим людям наши дополнительные гарантии. Примем закон, что любые решения по накоплениям граждан Центральный банк может принимать только после согласования с Государственной думой", - сказал парламентарий.

Нечаев уверен, что депутаты не допустят негативного развития сценария и "никакие заморозки не проскочат", поскольку их выбрали люди.

Хочется верить, что ЦБ отвечает за свои слова, и у него реально есть здравый смысл. В любом случае дополнительная гарантия людям не помешает. Хотя стоит признать, что российские депутаты тоже люди подконтрольные…