Тарножанин ответил в суде за стрельбу по двери местного Отделения МВД России

23-летний житель Тарногского Городка предстал перед судом по обвинению в мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Инцидент произошел в ночь на 5 января. Местный житель, проходя мимо местного Отделения МВД России, не удержался и выстрелил несколько раз в сторону двери из пневматического пистолета. Предварительно молодой человек надел на голову балаклаву.
Свои действия он заснял на видео и через какое-то время опубликовал его на своей странице в социальной сети. Пистолет он оставил у знакомого, к которому пошел позже.
В судебном заседании тарножанин вину признал; рассказал, что был выпивши. Пистолет купил через «Почту России».
«Тарногский районный суд признал молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок 4 суток. При вынесении решения судом учтено, что тарножанин совершил административное правонарушение повторно. Это является обстоятельством, отягчающим административное наказание», — рассказали в пресс-службе ведомства.