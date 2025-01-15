Тарножанин ответил в суде за стрельбу по двери местного Отделения МВД России

[ Происшествия ]

Суд

23-летний житель Тарногского Городка предстал перед судом по обвинению в мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 5 января. Местный житель, проходя мимо местного Отделения МВД России, не удержался и выстрелил несколько раз в сторону двери из пневматического пистолета. Предварительно молодой человек надел на голову балаклаву.

Свои действия он заснял на видео и через какое-то время опубликовал его на своей странице в социальной сети. Пистолет он оставил у знакомого, к которому пошел позже.

В судебном заседании тарножанин вину признал; рассказал, что был выпивши. Пистолет купил через «Почту России».

«Тарногский районный суд признал молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок 4 суток. При вынесении решения судом учтено, что тарножанин совершил административное правонарушение повторно. Это является обстоятельством, отягчающим административное наказание», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теги:
стрельба административная ответственность
 

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