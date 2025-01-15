Экскаватор сгорел в Бабушкинском округе

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло во вторник, 14 января, около семи часов вечера. Работник местного предприятия завел экскаватор для прогрева, а спустя минуту загорелся моторный отсек. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Водитель попытался ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя, но у него не получилось. Его коллеги в это время уже вызвали пожарных.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Огонь повредил кабину и мотор экскаватора.

Специалисты МЧС России считают, что причиной случившегося стала неисправность механизмов транспортного средства.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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