Экскаватор сгорел в Бабушкинском округе

Возгорание произошло во вторник, 14 января, около семи часов вечера. Работник местного предприятия завел экскаватор для прогрева, а спустя минуту загорелся моторный отсек. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Водитель попытался ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя, но у него не получилось. Его коллеги в это время уже вызвали пожарных.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Огонь повредил кабину и мотор экскаватора.

Специалисты МЧС России считают, что причиной случившегося стала неисправность механизмов транспортного средства.