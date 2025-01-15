10 тонн вологодского мороженого отправили в Китай

Из Вологодской области в Китай отправили 10 тонн вологодского мороженого. Экспортный контракт между компаниями «Вологодское мороженое» и Kubing Import&Export Trading Co., Ltd был заключен в рамках Дней Вологодской области в Китае.

В первой партии в КНР отправлены «Пломбир вологодский» и «Мороженое от Деда Мороза». До конца января в Поднебесную отправят еще 18 тонн холодного лакомства из Вологодской области по четырем товарным позициям.

Всего в течение пяти лет в Китай будет поставлено более 2 тысяч тонн вологодского мороженого.