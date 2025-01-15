Архитектурная подсветка появится на здании автовокзала в Череповце

[ Общество ]

Череповец

Скоро на здании автовокзала в городе металлургов появится архитектурная подсветка. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Подсветка будет работать в двух режимах: праздничном и повседневном. Светодиодные ленты подчеркнут архитектурные элементы здания и сделают акцент на названии города.

«Преображение автовокзала — первый шаг благоустройства привокзальной площади. К сожалению, пока осенью и зимой «воротам города» не хватает света и ярких акцентов. Скоро ситуация изменится», — отметил Вадим Германов.

Теги:
подсветка автовокзал
Фото: Вадим Германов
 

Последние новости

В Вологде проверяют управляющие компании
Купели для купания в Вологде оборудуют обогреваемыми палатками
Экскаватор сгорел в Бабушкинском округе
Архитектурная подсветка появится на здании автовокзала в Череповце
Молодой череповчанин задержан с крупной партией наркотиков
11-летнего мальчика сбили на «зебре» в Череповце
Тарножанин ответил в суде за стрельбу по двери местного Отделения МВД России
В Госдуме сделали заявление, как не допустить заморозки вкладов в России
10 тонн вологодского мороженого отправили в Китай
Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила московскому «Динамо»