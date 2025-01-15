Архитектурная подсветка появится на здании автовокзала в Череповце

Скоро на здании автовокзала в городе металлургов появится архитектурная подсветка. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.
Подсветка будет работать в двух режимах: праздничном и повседневном. Светодиодные ленты подчеркнут архитектурные элементы здания и сделают акцент на названии города.
«Преображение автовокзала — первый шаг благоустройства привокзальной площади. К сожалению, пока осенью и зимой «воротам города» не хватает света и ярких акцентов. Скоро ситуация изменится», — отметил Вадим Германов.