Архитектурная подсветка появится на здании автовокзала в Череповце

Скоро на здании автовокзала в городе металлургов появится архитектурная подсветка. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Подсветка будет работать в двух режимах: праздничном и повседневном. Светодиодные ленты подчеркнут архитектурные элементы здания и сделают акцент на названии города.