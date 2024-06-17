Два вологодских сельхозпроизводителя указывают «нелогичные объемы сырья»

Два сельхозпроизводителя из Вологодской области вносят нелогичные данные в систему ФГИС «Меркурий». Об этом стало известно после проверки базы сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора. Недостоверные данные, в частности, вносились Агрофирмой имени Павлова из Никольского района и Белокрестским маслозаводом из Чагодощенского района.

«Согласно документам агрофирмы, из 3,2 тонн сырого молока произведено 3,6 тонн пастеризованного молока. В документах маслозавода указано, что из 9,7 тонн сырого молока произведено 9,9 тонн пастеризованного молока и 1,5 тонн творога», - говорится в сообщении ведомства.

Как посчитали в Россельхознадзоре, нарушения свидетельствуют о том, что в базу данных вносятся неполные или недостоверные сведения о выработке готовой продукции из нелогичного объемы сырья.

Обоим хозяйствам объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства.