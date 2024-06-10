Около 2 млрд руб. выделено на строительство и реконструкцию 36 спортивных объектов

В правительстве Вологодской области прошло первое заседание Совета по развитию физической культуры и спорта Вологодской области. Как написал на своей странице в соцсетях врио губернатора Георгий Филимонов, в нем приняли участие легендарные спортсмены и эксперты федерального и международного уровня, в том числе заместитель губернатора области Александр Поветкин, директор Череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов, а также олимпийская чемпионка, биатлонистка Анна Богалий.

По словам Филимонова, с этого года финансирование сферы спорта будет увеличено в разы.

Конкретные решения:

- около 1,9 млрд руб. выделено на строительство, реконструкцию и капремонт 36 спортивных объектов на 2024-2025 гг.;

- на 50% увеличены нормативы по проживанию, проезду и питанию спортсменов и тренеров, а также расходы на медицинское обеспечение спортивных мероприятий и на наградную атрибутику;

- в 3 раза (до 1 млн руб.) увеличен объём средств на подготовку и повышение квалификации спортивных судей;

- на 33 млн руб. увеличено финансирование Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий региона;

- на 26 млн руб. увеличены расходы на приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования для членов сборных команд области;

- 320 млн руб. направят в муниципалитеты на приобретение спортивного оборудования, спецтехники, транспорта для участия в спортивных сборах и турнирах.

Врио губернатора также уточнил, с начала этого года впервые будут предоставлены субсидии муниципалитетам на реализацию нового проекта «Мы ИПРАвДА в спорте» для проведения индивидуальных программ реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО. На эти цели выделено почти 10 млн руб.