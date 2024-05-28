«Чистый Дом»: пора сказать «стоп» борщевику Сосновского!

Опасный для человека сорняк с каждым годом захватывает в Вологодской области всё более обширные площади. В 2024 году от борщевика планируется обработать около 3,5 тысяч гектаров земель, расположенных в населённых пунктах на территории 47 муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в 2023 году.

На проведение работ по обработке из бюджета выделят более 112 миллионов рублей – в два с лишним раза больше, чем год назад.

Борьбу с растением нужно начинать до того момента, как оно пойдёт в рост. Тогда процесс может быть более эффективным и быстрее привести к желаемому результату.

«Первую обработку надо делать, пока борщевик еще не вырос. Когда вырастет, то будет уже поздно», — говорит генеральный директор компании «Чистый Дом» Елена Козлова.

В самой компании, имеющей силы технические и кадровые, а также многолетний успешный опыт по борьбе с опасным сорняком, хорошо знают, как надо эффективно бороться с борщевиком Сосновского.

Для результативного искоренения борщевика на любых открытых участках важны многосторонний подход и понимание биологических особенностей этого вида. Необходимо уничтожать не только надземную часть растения, но и его семена. Вот основные условия, которые стоит принять во внимание.

1. Время цветения. Борьбу с борщевиком начинают до цветения и – главное – до созревания семян. В зависимости от погоды это время немного сдвигается, но в среднем семена созревают в июле. Растёт борщевик Сосновского быстро.

2. Условия прорастания семян. Рост семян борщевика Сосновского начинается при температуре почвы от 2° до 5°градусов. Прорастают они с глубины не более 5 сантиметров. Первые ростки появляются уже в мае.

3. Регулярность обработки. Даже при полном уничтожении зелёной массы на участке часть семян может оставаться в почве или заноситься ветром с соседних территорий. Бороться с борщевиком нужно не стандартные три года, а всё время просматривать открытую территорию и отслеживать его появление.

4. Борщевик Сосновского очень живучий, и его ни в коем случае нельзя косить, так как после покоса он растёт ещё быстрее. Скашивание борщевика не приведет к его полной гибели, а лишь на время ослабит растение, ведь его особенность состоит в том, что после обрезки стволов просыпаются спящие почки у корневой шейки.

«Наши специалисты проводят химическую обработку, это предполагает опрыскивание зелёных частей растения системными препаратами группы гербицидов. Они проникают в листовую часть растения и далее через сосудистую систему попадают в корень, уничтожая сорняк», — объяснила Елена Козлова.

«Чистый Дом» использует высокоэффективные составы, которые включают в себя баковые смеси препаратов, используемые для борьбы с борщевиком. В их числе:

- соли глифосата (препараты «Торнадо», «Агрокиллер»);

- сульфонил мочевины, в том числе метсульфурон-метил («Магнум»);

- имазапир («Грейдер»);

- дикамба («Деймос», «Прополол»).

Полное уничтожение корневой системы борщевика Сосновского обычно происходит после двух-трёх химических обработок. Это связано с тем, что его корни не только мощные, но и содержат большое количество сахаров, которые являются противоядием для гербицидов.

После обработки гербицидами может показаться, что никакого эффекта нет. Важно понимать, что системный препарат проникает через зелёную массу и сосудистую систему, а на это нужно время. Реакция на гербицид появляется обычно через две недели: растение начинает понемногу желтеть.

«В борьбе с борщевиком Сосновского главное – не упустить время. Нельзя всё пускать на самотек, сорняк разрастается очень быстро. Он уже захватил на Вологодчине огромные площади. И, если не принимать срочные меры, ситуация дальше будет только усугубляться. Пыльца борщевика ветром распыляется на расстоянии до 5 километров», — предупреждает гендиректор «Чистого Дома».

Борщевик Сосновского не только создаёт экологические проблемы, но и представляет серьёзную угрозу здоровью человека. Попадание сока растения на кожу приводит к сильнейшим ожогам по типу химического. А заросли борщевика, расположенные поблизости от жилых домов, могут спровоцировать возникновение аллергии. Большую опасность растение представляет для детей, которые, не зная об ядовитых и токсичных свойствах сока и пыльцы растения, зачастую играют в его зарослях. Подобные игры могут закончиться трагично.

Поэтому нельзя ждать, пока грянет гром, надо действовать!

Компания ООО «Чистый Дом» принимает заявки на обработку от борщевика от физических и юридических лиц по телефонам:

- 8(8172) 999-888,

- 8-921-238-07-87,

- 8-921-238-07-86.

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