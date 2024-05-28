Мошенники придумали еще одну схему обмана граждан

Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Как рассказали в департаменте цифрового развития Вологодской области, жулики представляются сотрудниками страховых организаций и предлагают заменить бумажные полисы обязательного медицинского страхования на электронные.

«Если потенциальная жертва соглашается на подобные изменения, то злоумышленники под различными предлогами заставляют установить на свое устройство поддельное мобильное приложение, якобы относящееся к министерству здравоохранения Российской Федерации. Эта программа содержит внутри себя вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет киберпреступникам доступ к мобильному банку пользователя», – рассказала начальник департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова.

В пресс-службе правительства области напомнили, что полисы ОМС являются бессрочными, при этом электронная копия документа есть в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.