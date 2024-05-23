«Новые люди» определили ТОП-3 инициатив для вологжан

Госдума после проведенных президентских выборов вернулась к повседневной работе. В частности, в мае представителями «Новых людей» было подготовлено несколько проектов, которые повлияют на жизнь вологжан.

Для поддержки родителей новорожденных детей стартовал проект «Новое здоровое поколение». Уже в июне в рамках проекта начнется бесплатная раздача витамина D.

«У детей повальный авитаминоз. Наша цель — чтобы витамин D получали все дети в стране. Мы решили запустить свой проект по витаминизации. Будем просвещать родителей и обеспечивать важнейшим витамином их детей. В будущем к витамину D планируем добавить йод и омегу-3», — рассказал о проекте лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Также проект предусматривает поддержку матерей еще на стадии беременности. Для этого министру здравоохранения предложено ввести проведения для женщин анализа на ферритин.

По данным Минздрава, одной из самых распространенных осложнений при беременности является железодефицитная анемия. Она встречается у беременных женщин в 25-50% случаев. Своевременное обнаружение осложнения позволяет сохранить здоровье матери и ребенка.

Кроме того, для поддержки матерей подготовлен законопроект, продлевающий выплату по уходу за ребенком. При рождении второго ребенка выплата пособия продлевается до достижения им трехлетнего возраста. Общий срок выплаты пособия увеличивается до 4,5 лет.

Еще одна партийная инициатива направлена на гуманное отношение к животным. В частности, Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагают запретить использовать животных в цирке. Подписи под соответствующей петицией поставили более 300 тысяч человек. Как указано в тексте петиции, «цирковые звери часто содержатся в ужасных условиях, а дрессировка включает физические наказания».

Также представители «Новых людей» выступили инициаторами всероссийского зоосубботника, в ходе которого оказали помощь десяткам приютов в 46 российских регионах. Акция станет ежемесячной.

Третье основное направление, которое развивают сторонники партии, касается борьбы с домашним насилием. Уже подготовлена инициатива, которая запрещает приближаться к его жертвам.

Как пояснили в партии, по статистике две трети женщин, убитых в России, были жертвами домашнего насилия. Большинство из них страдают от рук бывших или нынешних супругов. Одна из последних жертв – 30-летняя Анна Кашина из Екатеринбурга, которая была убита после трех лет угроз и преследований.

Для исправления этой ситуации «Новые люди» готовят программу по защите от домашнего насилия.