В декабре годовая инфляция в Вологодской области составила 7,8%

[ Экономика ]

Годовая инфляция в Вологодской области в декабре составила 7,8%, что выше ноябрьской инфляции на 0,2% (7,6%), - сообщает Вологдастат.

Потребительская активность росла быстрее, чем предложение отдельных товаров. Также увеличились издержки некоторых предприятий на производство продукции.

К примеру, у тепличных хозяйств выросли затраты на семена, упаковку и логистику. Нехватка рабочей силы привела к увеличению издержек на оплату труда. Кроме того, в морозы в декабре выросли расходы на обогрев теплиц. Это привело к удорожанию огурцов по сравнению с прошлым годом, также ускорился годовой рост цен на помидоры.

Поскольку предложение не успевало за спросом, цены на яйца росли быстрее. Кроме того, после вспышки птичьего гриппа птицефабрика в Череповецком районе не возобновила свою работу, как некоторые другие региональные птицефабрики.

Замедление роста цен на услуги в декабре связано в основном со стоимостью коммунальных услуг. В декабре 2023 года тарифы на коммунальные услуги не пересматривались, а год назад они выросли. Это так называемый «эффект высокой базы», по причине которого годовой темп прироста цен снизился, - уточнили в вологодском отделении Северо-Западного ГУ Банка России.

«Банк России своей политикой делает так, чтобы суммарный внутренний спрос – потребительский, инвестиционный, спрос госсектора – шел в ногу с ростом производственных возможностей экономики, не опережал эти возможности. На это направлены решения по денежно-кредитной политике. Только в этом случае инфляция будет возвращаться к цели. Если этого не делать, то дополнительный спрос, который поддерживается сильным ростом кредитования, не будет увеличивать реальное потребление, а будет лишь повышать цены», – отметил управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в России снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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