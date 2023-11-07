Даунсайзинг: как производители прячут инфляцию в упаковке

Специалисты Роскачества разобрались, как производители продуктов в нашей стране занимаются даунсайзингом. Даунсайзинг - это уменьшение упаковки без изменения цены. По сути сокрытие инфляции прямо на полке магазина.

"Уменьшение веса и объема продуктов (даунсайзинг) – это уже знакомый тренд. Такой метод производители применяют как в отношении самой упаковки, так и уменьшения веса продукта в упаковке без изменения цены. Результаты опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, показали, что 90% опрошенных часто замечали проявления даунсайзинга. Половина респондентов (51%) знают, что такое даунсайзинг, что говорит о хорошей осведомленности российских покупателей", - рассказали в Роскачестве.

Отношение к этому тренду у большинства граждан сугубо негативное: 80% опрошенных плохо относятся к такому приему производителей, каждый пятый видит в этом обман покупателя. 41% респондентов считают, что производители идут на этот шаг ради своей выгоды. Среди категорий, где наши читатели замечали снижение веса и объема продуктов, чаще всего отмечаются: молоко (37% опрошенных), крупы (28%), молочные продукты (22%).

Активнее всего уменьшение упаковки или веса продукта началось в 2000-х. В России подобный тренд начал активно развиваться в 2008 году.

Роскачество и NTech исследовали масло сливочное, кефир, молоко, сметана, творог, йогурт, макароны, пиво, сок и выяснили, как даунсайзинг затронул эти категории.

По результатам исследования чаще всего в российских магазинах встречается упаковка сливочного масла в 180 граммов (более 70% продукции). Почти 10% продукции продается в упаковке по 200 граммов. В ходе исследования также можно было найти сливочное масло в упаковке формата 175 граммов.

Больше всего на рынке представлена упаковка молока в 900 и 930 граммов (30,6% и 20,7% соответственно). «Классический литр» встречается лишь в одном из семи случаев. Похожая ситуация наблюдается с кефиром: формат 900 и 930 граммов встречается в 26,4% и 17,1% случаев, и только каждая десятая бутылка будет объемом в один литр.

Наиболее популярным стали банки сметаны объемом 300 граммов: их доля составляет 31,42%. Более чем в два раза уступает объем упаковки в 315 г – 12,23%. На долю классических 350 граммов остается только 2,96%. То есть только одна банка сметаны из 33 будет весить стандартные 350 граммов. Творог: стандартными сейчас считаются пачки по 180 граммов (10,65% рынка) и 200 граммов (6,98%). В йогуртах популярной упаковкой стали форматы в 260 граммов (6,44% рынка), 270 граммов (5,53%) и 290 граммов (4,74%).

Пачки макарон весом 0,5 килограмма постепенно уходят с рынка и теперь встречаются лишь в одном случае из десяти. Самый популярный формат сейчас – это 450 граммов (почти половина всего рынка, 45,55%) и 400 граммов (35,58%).

Больше всего от даунсайзинга пострадало пиво. Классические банки 0,5 литра встречаются только в одном случае из 12. Более половины рынка (56,7%) теперь представлены бутылками объемом 0,45 литра. Менее популярны объемы 0,47 и 0,44 литра.

Привычные литровые упаковки сока пока держат лидирующее положение: на их долю приходится 23,07%. Но их уже теснят упаковки, куда разливают 950 миллилитров. В двухлитровом формате честные два литра (4,66%) уже потеснены упаковками, куда разливают только 1930 мл (их доля – 7,85%).

Тренд по уменьшению упаковки продуктов не обошел стороной и Вологодскую область.Особенно это заметно по маслу, упаковку 200 грамм уже почти не встретить.Специалисты связывают уменьшение упаковки с инфляцией. Визуально не создается ощущение подорожания при "сжатии продукта".

В Роскачестве говорят, что в большинстве случаев – это вынужденная и экономическая мера, к которой производители прибегают в случае резкого изменения экономической ситуации в стране или отрасли; резкого изменения себестоимости производства; резкого сезонного колебания цен; резкого повышения затрат на обслуживание продаж; «конкурентных войн», когда ценовой и товарный сегмент характеризуется высокой конкуренцией.

Инфляция в Вологодской области замедлялась только в мае этого года, как и по всей России.

Затем годовая инфляция в Вологодской области в июне 2023 года увеличилась до 3,59% после 2,50% месяцем ранее. В августе она возросла до 5,19% после 4,82% месяцем ранее.

В сентябре инфляция составила 6,3%. Как и в целом по России, причиной роста цен стали увеличение спроса в экономике и ослабление рубля.

"Производство продуктов стало дороже из-за ослабления рубля – рост издержек на покупку оборудования и импортных компонентов привел к тому, что цены на мясо курицы, яйца и мясной фарш росли быстрее, чем в августе. Кроме того, сказалась неблагоприятная эпизоотическая ситуация: приостановка производства снизила предложение на рынке куриного мяса и яиц. Курс рубля также стал причиной удорожания импортных овощей и фруктов. Из-за этого ускорился годовой рост цен на бананы и помидоры", - сообщили в октябре в ЦБ.

Центробанк на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых.