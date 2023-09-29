Золото, рубины, изумруды нашли в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

В экспозициях Кирилло-Белозерского музея-заповедника специалисты из Пробирной палаты России нашли изумруды, рубины, золото, серебро, аквамарин. Специалисты апробировали более 600 экспонатов. Ранее коллекция драгоценных металлов насчитывала около 2000 экземпляров, теперь она увеличилась на 500 единиц.

Работы по апробированию проводились на месте с помощью ультрафиолетовых ламп, тестера для определения металлов и специальных реактивов. Таким образом редчайшие экспонаты IX-XX веков остались в сохранности. Мероприятия проводились в Архимандричьих кельях, Вологодской башне, археологической экспозиции «Древности Белозерья» и закрытых фондах музея. Специалисты работали с коллекциями археологии, металла, нумизматики, памятниками древнерусской живописи, церковными тканями.

Многие экспонаты из коллекции обрели новую ценность: ранее в графе «материал» у них было указано «металл», теперь наименование изменилось на «серебро» или «золото».

Директор музея Михаил Шаромазов отметил: «Специалисты работали таким образом, чтобы сохранить, как можно больше предметов. Впервые за долгие годы мы открывали витрины постоянных экспозиций, чтобы профессионалы смогли оценить древнейшие экспонаты. И если на планшете установлено несколько артефактов, а нам нужен только один, мы осуществляли апробирование всех экспонатов. Любое взаимодействие с предметами коллекций музея может их травмировать. Именно поэтому, ввиду дальнейшей сохранности большей доли экспонатов, было принято решение апробировать все возможные предметы вкупе».

Фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника насчитывает 86 000 экспонатов. Ежегодно он пополняется на 1000 новых экземпляров, поэтому сотрудничество с Пробирной палатой России продолжится.