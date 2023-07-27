Виртуальный тур на родину писателя Александра Яшина создают в Никольске

Начались работы по созданию виртуального тура на родину писателя Александра Яшина «Поедем к нам в далёкое Блудново».

Онлайн-экскурсию создают сотрудники Историко-мемориального музея Яшина в Никольске на средства Государственного гранта Вологодской области в сфере культуры.

– В солнечную погоду были проведены фото и видеосъёмки в деревне Блудново и на Бобришном Угоре. Скоро у поклонников творчества Александра Яковлевича появится реальная возможность побывать на его родине виртуально, – говорится на странице музея.

Напомним, в этом году в Вологодской области отметили 110 лет со дня рождения писателя Александра Яшина.

Проект историко-мемориального музея литератора в Никольском районе стал победителем конкурса государственных грантов региона в сфере культуры в прошлом году. Сумма поддержки составила 200 тысяч рублей. Грантовые средства пошли на покупку специального оборудования, которое станет частью новой экскурсионной программы к юбилею писателя.

В Никольском районе и в самом Никольске находится сразу несколько связанных с именем Александра Яшина, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия:

В здании школы №1 на улице Советской, дом 67, где в 1927—1931 годах в педагогическом техникуме учился поэт, находится мемориальная комната. Само здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Частью историко-мемориального комплекса является «Музей крестьянского быта» в деревне Блудново, расположенный в родительском доме поэта 1913 года постройки. По имеющимся сведениям, дом напротив – с балконом и мезонином – когда-то принадлежал деду Александра Яшина, до недавнего времени там находилась малокомплектная школа.

Также в историко-мемориальный комплекс писателя Яшина включен дом в урочище Бобришный угор. Это особо охраняемая природная территория. Дом построили для поэта в 1962 году плотники деревни Блудново. Здесь Александр Яшин жил каждое лето вплоть до кончины в 1968 года, здесь же он и похоронен.

Могила поэта также носит статус объекта культурного наследия.

Онлайн-экскурсия будет опубликована в интернете в свободном доступе.