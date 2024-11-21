В Вологде появилась еще одна площадка для выгула собак

На территории площадки установлены все необходимые тренажеры для активного времяпрепровождения с собаками: тоннели, лабиринты, балансиры, горки и лестницы. Эти элементы помогают животным развивать физическую форму и навыки послушания.

Помимо этого, на площадке оборудованы урны для утилизации отходов, парковая мебель и информационные стенды. Территория ограждена прочной сеткой высотой от двух метров с калитками, оснащёнными запорами.

Всего в областной столице в этом году обустраивают пять площадок для выгула и дрессировки собак: в Ковыринском саду, в Охмыльцеве, на ул. Герцена, 121, на ул. Возрождения (напротив дома 9г на Новгородской), а также в парке «Евковка». Кроме того, вологжане могут воспользоваться зоной для собак в Осановском проезде. Она была оборудована в прошлом году.