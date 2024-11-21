Почти 44 тонны макулатуры собрали вологжане для экоакции «БумБатл»

На Вологодчине подвели итоги акции по сбору макулатуры «БумБатл». Масштабный проект проходил под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России.
Активное участие в этом году приняли учебные заведения и общественные организации.
«Всего с 23 сентября по 15 ноября вологжане собрали 43 856 кг макулатуры. Вологодская область заняла 28 место среди 89 регионов — участников акции. Благодарю вологжан за активность и проявленную инициативу во благо сохранения окружающей среды области», — отметил замгубернатора, министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов.
В пятом сезоне акции приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов страны, сдали на переработку 144 тысячи тонн бумажных отходов.
«Экопросвещение — одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твердых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны. Такие акции как «БумБатл» знакомят людей с правилами раздельного сбора мусора, принципами осознанного потребления. С каждым годом растет число участников проекта — это говорит о том, что люди осознают важность поддержки экономики замкнутого цикла», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.