Почти 44 тонны макулатуры собрали вологжане для экоакции «БумБатл»

[ Общество ]

На Вологодчине подвели итоги акции по сбору макулатуры «БумБатл». Масштабный проект проходил под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России.

Активное участие в этом году приняли учебные заведения и общественные организации.

«Всего с 23 сентября по 15 ноября вологжане собрали 43 856 кг макулатуры. Вологодская область заняла 28 место среди 89 регионов — участников акции. Благодарю вологжан за активность и проявленную инициативу во благо сохранения окружающей среды области», — отметил замгубернатора, министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов.  

В пятом сезоне акции приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов страны, сдали на переработку 144 тысячи тонн бумажных отходов.

«Экопросвещение — одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твердых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны. Такие акции как «БумБатл» знакомят людей с правилами раздельного сбора мусора, принципами осознанного потребления. С каждым годом растет число участников проекта — это говорит о том, что люди осознают важность поддержки экономики замкнутого цикла», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.  

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