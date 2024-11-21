Почти 44 тонны макулатуры собрали вологжане для экоакции «БумБатл»

На Вологодчине подвели итоги акции по сбору макулатуры «БумБатл». Масштабный проект проходил под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России.

Активное участие в этом году приняли учебные заведения и общественные организации.

«Всего с 23 сентября по 15 ноября вологжане собрали 43 856 кг макулатуры. Вологодская область заняла 28 место среди 89 регионов — участников акции. Благодарю вологжан за активность и проявленную инициативу во благо сохранения окружающей среды области», — отметил замгубернатора, министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов.

В пятом сезоне акции приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов страны, сдали на переработку 144 тысячи тонн бумажных отходов.