250 тыс. рублей заплатят водителю, въехавшему в стадо коров под Сямжей

Дорожное происшествие случилось в сентябре прошлого года. Водитель автомобиля «Ниссан Террано» двигался в дождь по неосвещенному участку автодороги Сямжа – Харовск. В какой-то момент он въехал в стадо коров. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пассажирка авто рассказала, что в тот момент машина ехала со скоростью до 60 км/ч с ближним светом фар. Когда они заметили на дороге коров, до стада оставалось 15-20 метров. Водитель применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. В результате, автомобиль получил механические повреждения. Одна из коров оказалась на капоте, сильно пострадала и обратно до фермы добраться не смогла.

Хозяйка коровы, глава местного крестьянско-фермерского хозяйства, пояснила, что в тот день на стадо напали собаки. Четырнадцать коров убежали, но их вскоре нашли и повели обратно. Когда животные следовали по дороге, их сопровождал супруг хозяйки на автомобиле. При этом все предупреждающие меры были соблюдены. Но водитель иномарки, видимо, хотел проехать между коровами. Животные, испугавшись света фар, стали сбиваться в кучу, и машина врезалась в одну из них.

Суд, исследовав все имеющиеся доказательства и материалы, сделал вывод о вине истца и ответчика в следующем соотношении: 60% — вина ответчика (погонщика стада); 40% — вина истца (водителя автомобиля).

Сямженский районный суд частично удовлетворил иск собственницы автомобиля о взыскании материального ущерба: с главы крестьянско-фермерского хозяйства взыскан причиненный ущерб — 236 548,96 рублей и сопутствующие расходы — 15 625,2 рублей.

Обе стороны подали апелляционные жалобы, однако решение оставлено без изменений.