Владельца офисного здания в Вологде суд обязал не чинить препятствий по подключению жилых домов к газу

21.04.2023 [Общество]

Владелец газопровода-источника не вправе препятствовать подключению к принадлежащим ему сетям других потребителей при наличии пропускной способности сетей. Таково решение суда. 

«В плане-графике Региональной программы догазификации предусмотрено выполнение работ в отношении 602 домовладений города Вологды сроком до 2024 года. При подключении двух жилых домов по улице Заречной областного центра в рамках программы догазификации АО „Газпром газораспределение Вологда“ установило, что единственным газопроводом-источником их подключения является подземный газопровод, которым обеспечивается газоснабжение административного здания по улице Саммера, дом 23.  Общество направило собственнику газопровода — предпринимателю запрос на выдачу согласия для подключения. Однако предприниматель дачу согласия обусловил компенсацией ему части затрат на строительство газопровода — источника», — сообщают в Вологодском арбитражном суде. 

Арбитражный суд, рассмотрев указанный спор, обязал собственника газопровода не чинить препятствий по подключению жилых домов к сети газораспределения.

Суд разъяснил, что в отношении газопроводов действует специальный правовой режим, обусловленный его функциональным назначением. Поэтому правомочия собственников такого имущества ограничены законом. Единственным критерием подключения к газопроводу-источнику является наличие технической возможности транспортировки газа по сетям в заявленном объёме с учётом сохранения условий газоснабжения действующих потребителей.

В данном случае имеется техническая возможность подключения к газопроводу административного здания по улице Саммера, дом 23, при этом условия газоснабжения здания с учётом новых присоединений не ухудшатся.

Требование предпринимателя о компенсации затрат на строительство газопровода незаконны. Его аргументы о наличии других газопроводов, от которых возможно осуществить подключение, проверены и отклонены судом, поскольку в тех случаях уменьшаются объёмы газоснабжения присоединенных объектов.

 

 

Тэги: газ, суды, газификация

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