В Вологодскую область приехала Наталья Варлей

Мария Хаустова

Впервые на Вологодчине прошла творческая встреча с Заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей. Она снялась более, чем в 60 фильмах, но известность и популярность обрела после «Кавказской пленницы».

«Спортсменку, комсомолку и просто красавицу» в Кириллове ждали с особым трепетом — на мероприятие приехали гости из Вологды, Череповца, Шексны, Архангельска и Ярославля, — сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — Творческий вечер Натальи Варлей в конференц-зале музея проходил при полном аншлаге. Стихи собственного сочинения, авторские песни, интересные истории — артистка раскрывалась вологодскому зрителю с разных сторон«.

Как оказалось, в Кириллове известная актриса уже бывала. „Это было 25 лет назад — с моим младшим сыном мы совершали паломническое путешествие по святым местам. Были не только в Кирилло-Белозерском монастыре, но и в Ферапонтове, на Валааме…“ — рассказывала НатальяВарлей.

Артистка призналась, тогда, четверть века назад монастырь выглядел намного печальнее, чем сейчас. Реставрация Кирилло-Белозерского музея-заповедника позволила не только сохранить, но и преобразить памятники архитектуры и фортификационные сооружения.

За время нахождения на Вологодчине Наталья Варлей посетила экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника, побывала в Музее фресок Дионисия и, выступая на кирилловской сцене, говорила не только о своём творчестве, но и о чудесах, которые с ней случались при чтении молитв.

«Как-то я летела со съёмок с целым чемоданом книг (тогда они были в дефиците) и с зарплатой за фильм „Дмитрий Кантемир“, в котором я снималась в роли Русеты. Через Минеральные воды я должна была попасть в Кишинёв на съёмку фильма „Большой Аттракцион“. Так вот по прибытии меня не встретили — рейс перепутали. На такси с такой суммой денег я ехать не решилась, выбрала автобус. Очень долго добиралась и, выйдя на остановке, подошла к милиционеру, спросила, как доехать до гостиницы „Нарзан“, а он сказал: „Э-э, Нарзан… Это близка. Валера, падвизёшь?“ Там стояла чёрная „Волга“, в которую я почему-то села. Валера меня увез и сказал, „не сапративляйса, я всё равно тибя убью“. Я так была напугана, плакала, умоляла, и не зная еще тогда молитв, без конца читала только „Отче Наш“ да твердила „Господи, помилуй“. Сижу, сумочку к себе прижимаю, в которой лежат деньги, завернутые в носовой платочек, а сверху паспорт. И думаю, ну, всё… А он у меня сумочку вырывает, открывает паспорт и начинает им хлестать себя по щекам: „Пачиму ты не сказала, что ты Наталья Варлей?! Я так хотел с ней пазнакомица!“»

После этого Валера свёз артистку в гостиницу (при этом причитая, какой он подлец), извинился и умудрился даже оставить свой номер. Как-то он даже написал письмо Наталье Варлей, в котором просил прощения за свой поступок.

Актриса уверена — вера в Бога ей часто помогает. ‚У меня очень хороший Ангел-Хранитель! — замечает она. — Мы должны были писать песню ко Дню Победы для передачи ‚Сегодня вечером‘… Стою на тротуаре на Новом Арбате и жду, когда за мной придёт машина. Вдруг меня кто-то толкает плечом, я падаю на руку, которая, конечно же, как выяснилось впоследствии, ломается. Ничего не понимаю, переворачиваюсь на спину и вижу, что я лежу под днищем машины — слева колесо и справа колесо. И тетки какие-то кричат — ‚Что ж ты наделал? Ты же человека задавил!‘ Оказывается, на тротуаре стоял развозчик воды, и он почему-то решил перепарковаться. И сделал это задом, при этом разговаривая по телефону и не смотря никуда. Но в это время подъехала машина, которая везла меня на студию звукозаписи, я села и уехала. Коллеги не понимали, почему я не спросила даже имени нарушителя, не вызвала полицию. А меня вдруг осенило — если бы он немного изменил угол, то мог бы проехать по голове или и вовсе раздавить меня. А Ангел-Хранитель положил меня под машину, как в пенальчик. Слава Богу за всё“.

В стенах Кирилло-Белозерского музея-заповедника Наталья Владимировна исполняла свои песни (а их уже более 50) и произведения подруги Екатерины Семёновой, читала проникновенные стихи (в её арсенале четыре поэтических сборника плюс автобиографичная книга „Канатоходка“), рассказывала о цирковой деятельности, с которой и началась её работа в кино.

Зрителям программы „Автопортрет“ артистка показала не только сцены с её участием из разных картин, но и несколько номеров журнала „Ералаш“, где она сыграла и мать, и учительницу средних классов, и даже директора. В любой роли Наталья Варлей органична. За ней хочется наблюдать, её хочется чувствовать.

На сцене музея известная артистка не играла — она говорила о простых истинах — о балансе между добром и злом, любовью и ненавистью. И даже, когда из зала прозвучал вопрос о „Вие“, она прервала выступающего: „В этих святых стенах о нечисти говорить не хочу“. Мужчина интересовался, куда она пропала после съёмок этой картины: „В 70-х мы были влюблёнными в Вас мальчишками, и когда неожиданно Вы пропали, стали говорить, что Вас убили…“

На это Наталья Варлей ответила с улыбкой: „Ну, Вы же видите, что я жива! Это был просто слух. После ‚Вия‘ я поступила в театральный институт, и три курса нам было запрещено сниматься, так народ начал придумывать варианты моей гибели. Тогда, во время съёмок картины, я была невоцерковленным человеком, позднее просила прощения у Бога за эту роль“.

Творческая встреча завершилась бурными аплодисментами и признаниями в любви артистке. Многие с детства и юности мечтали увидеть в реальности Наталью Варлей. Несмотря на то, что весь вечер актриса рассказывала о разных ролях в кино и театре, зрители снова и снова возвращали ее к „Кавказской пленнице“, которую вот уже 56 лет подряд крутят по телевидению страны. Финальной точкой вечера стала „Песенка про медведей“ в исполнении Натальи Варлей.

Организатор концерта артистки в Кириллове Сергей Беляшов отметил: „В нашей стране сегодня много Народных артистов, но Заслуженно-народных — единицы! Наталья Владимировна Варлей, безусловно, по-настоящему Заслуженная и самая Народная! Тепло обнимаю нашу гостью и сердечно благодарю Федора Егорова, известного российского редактора кино, за поддержку в организации этой незабываемой встречи!“

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике сообщили — 17 мая на сцене музея вместе с музыкантами Национального оркестра имени Н. П. Осипова выступит Народная артистка России Юлия Рутберг.