Два депутата ЗСО проголосовали против закона об ограничении продаж алкоголя

[ Общество ]

В Законодательном собрании области сегодня был принят закон об ограничении продажи алкоголя на территории региона. За принятие закона проголосовали 24 из присутствовавших на сессии депутата.

Региональные Telegram-каналы уточняют, что два депутата, представляющие региональные отделения КПРФ и «Справедливой России», проголосовали против закона, еще один человек воздержался.

«В ходе обсуждения прошла большая дискуссия. Есть хорошие предложения, в том числе и по ограничениям на федеральном уровне. Рад, что большинство придерживаются мнения о том, что этот проект необходимый и важный. Отмечаю, это не запрет, это ограничение. Кто захочет, тот сможет приобрести алкоголь абсолютно легально в отведенное время», - написал в соцсетях спикер ЗСО Сергей Жестянников.

Как ранее сообщал NewsVo, законом устанавливается время для продажи алкогольной продукции с 12.00 до 14.00 в будние дни. На выходные дни ограничение не распространяется. Также увеличилось количество праздников, в которые продажа алкоголя будет запрещена.

Закон вступит в силу с 1 марта.    

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