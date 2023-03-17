Меры соцподдержки для Героев России могут быть расширены на федеральном уровне

Проект федерального закона, который расширяет объем льгот Героев СССР, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей в целях обеспечения земельными участками, рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО вологодские парламентарии.

Законопроект уже был рассмотрен комитетом ЗСО по экономической политике и собственности, и получил единогласную поддержку.

В текущей редакции закон «О статусе Героев…» позволяет во внеочередном порядке предоставлять в собственность бесплатно без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности для индивидуальной застройки, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. В случае смерти правообладателя норма не распространяется на членов его семьи. Таким образом, воспользоваться им можно только при жизни Героя.