Меры соцподдержки для Героев России могут быть расширены на федеральном уровне

17.03.2023 [Общество]

Проект федерального закона, который расширяет объем льгот Героев СССР, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей в целях обеспечения земельными участками, рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО вологодские парламентарии.

Законопроект уже был рассмотрен комитетом ЗСО по экономической политике и собственности, и получил единогласную поддержку.

В текущей редакции закон «О статусе Героев…» позволяет во внеочередном порядке предоставлять в собственность бесплатно без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности для индивидуальной застройки, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. В случае смерти правообладателя норма не распространяется на членов его семьи. Таким образом, воспользоваться им можно только при жизни Героя.

«Законопроект расширяет возможности пользования земельным участком. На нем также можно будет заниматься фермерской деятельностью. Кроме того, в случае смерти или гибели Героя, полного кавалера ордена Славы, право на очередное предоставление в собственность земельного участка, если он не успел воспользоваться им при жизни, переходит одному из членов семьи. Эта социальная мера крайне важна для поддержки наших защитников, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе Героев, принимавших участие в специальной военной операции», — отметил Андрей Луценко, председатель Законодательного Собрания области.

Тэги: ЗСО, Герой России, Поддержка

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