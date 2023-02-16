Великоустюгскому аэропорту требуется еще 700 млн рублей на реконструкцию

16.02.2023 [Общество]

В правительстве Вологодской области сообщили, что на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге требуется еще 700 млн рублей. 

В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость выполнения работ 2-6 этапов реконструкции на конец 2022 года составляет более 695 миллионов рублей. В настоящее время определяются источники финансирования реализации 2-6 этапов реконструкции, после чего будут определены сроки проведения работ. Уточняют в правительстве. 

В аэропорту планируется построить склад горюче-смазочных материалов. Это позволит осуществлять заправку самолетов, что поможет увеличить дальность полетов из Великого Устюга в другие города России. Аэропорт сможет принимать самолеты Sukhoi Superjet 100, дальность полета которых в соответствии с их техническими характеристиками составляет более 3 тысяч километров.

В ходе реконструкции в аэропорту планируется оборудовать служебно-техническую территорию, где разместят аварийно-спасательную станцию, полигон для тренировки персонала по пожаротушению, склад службы горюче-смазочных материалов, контрольно-пропускной пункт со стоянкой для машин. Также здесь оборудуют привокзальную площадь, проложат необходимые инженерные сети. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта, принимать транзитные рейсы с юга или севера России.

В декабре прошлого года Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта «Великий Устюг» после завершения реконструкции. 

В ходе реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропорта удлинена до 1,8 тыс. метров, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

Соглашение о выделении средств на модернизацию аэропорта было подписано Росавиацией и Вологодской областью 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО «Горстройзаказчик». Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции ВПП) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей — из регионального.

Контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге стоимостью более 1 миллиарда рублей был заключен с вологодским ЗАО «Горстройзаказчик» еще в 2018 году.

Все работы были выполнены к августу 2020 года, и они даже были оплачены, но не приняты из-за ряда замечаний. 

В апреле 2021 года проверкой исполнения контракта занялась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая нашла серьезные нарушения. В июне в ситуацию вмешался уже департамент финансов Вологодской области, который назначил проверку законности освоения средств. На взлетно-посадочной полосе частично сняли покрытие и взяли пробы песка из «подушки», уложенной подрядчиком, а потом отправили его на исследования в лабораторию ООО «Научно-производственный центр «Оникс». Специалисты дали заключение — песок не соответствует требованиям проекта, данным паспортов качества и протоколам испытаний. На основании этого заключения

Ростехнадзор предъявил претензии к заказчику работ — ГКУ ВО «Служба единого заказчика», которого обязал привести полосу в порядок. В свою очередь подрядчик ЗАО «Горстройзаказчик» поставил под сомнение лабораторные испытания. После того, как судебные тяжбы закончились, аэропорт, наконец, подготовили к открытию. 

 

Тэги: аэропорт, реконструкция

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