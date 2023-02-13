Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника

Любители рыбной ловли в Вашкинском и Белозерском районах потеряли свое подспорье из-за того на что на территории округа сделали заказник.

Жители, которые испокон веков занимались рыбной ловлей на местных реках, написали уже несколько обращений, в том числе в прокуратуру, но вопрос пока не решается.

Для многих рыбалка является хорошим подспорьем, особенно сейчас, когда цены в магазинах каждый день растут. Тем не менее у властей на этот счет другое мнение.





Особая охраняемая природная территория регионального значения государственный биологический заказник «Нерестилища Белозерья» в Белозерском и Вашкинском районах была создана 18 апреля 2022 года. Постановление о создании особой территории вступило в силу 1 сентября 2022 года.

Решение принято Правительством Вологодской области. В основу инициативы легли результаты выполненных в 2021 году ихтиологических обследований акватории озера Белое. Водный объект признан уникальным естественным воспроизводственным комплексом, поддерживающим стабильно высокие запасы фитофильных рыб (нерестящихся на траве), в числе которых: лещ, щука, окунь, плотва, густера, синец, карась, жерех, язь, белоглазка, уклейка, линь, красноперка, сазан.

Согласно принятому документу на территории Белозерского и Вашкинского районов создана особо охраняемая природная территория регионального значения государственный биологический (зоологический) заказник «Нерестилища Белозерья». В ее состав включена часть акватории озера Белое, включая Ковжинский разлив и устьевые разливы рек Ковжа, Кема, Шола и Мегра. Общая площадь заказника — почти 125 млн кв. метров.

«На созданной территории введен особый режим использования водных биологических ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Так, в период нереста рыб любительское рыболовство возможно осуществлять только с берега. Ограничено осуществление промыслового лова, передвижение на маломерных судах с включенным двигателем, охота и другие виды деятельности, которые могут привести к утере ценных нерестовых участков, гибели молоди и маточного поголовья рыбы, — пояснял в сентябре этого года начальник Департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

Только после этого местные любители рыбной ловли узнали, что теперь им запрещена рыбалка с лодки. С берега по словам жителей обоих округов рыбачить практически невозможно, так как берега заболочены еще с 60-х годов прошлого века, когда был сделан Волго-Балт. По сути жители лишились любой возможности рыбачить. Власти говорят, что предупреждали всех о том, что на территории будет сделан заказник. И тогда никто не возражал. Однако, жители говорят обратное. Нигде об этом в открытую не говорилось.

Чиновники департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в ответе местным жителям утверждают, что на официальном портале правовой информации Вологодской области 20 декабря 2021 года был размещен проект постановления о создании заказника. Там можно было высказывать свои предложения. Видимо, эта публикация, о которой никто из рыбаков любителей и не подозревал, и являлась общественным обсуждением.

«В указанные периоды замечаний и предложений на проект постановления не поступало. Следует отметить, что намерение о создании ООПТ озвучивалось на заседании рыбопромыслового совета 12 ноября 2021 года при участии представителей администрации Вашкинского муниципального района. Члены совета поддержали формирование ООПТ», — ответили местным рыбакам-любителям в сельхоз департаменте.

Стоит отметить, что обычные люди к рыбопромысловому совету никакого отношения не имеют. При этом в департаменте пояснили, что в соответствии со статьей 12 закона Вологодской области от 7 мая 2014 года № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области» изменение режима особой охраны ОООПТ возможно по согласованию в уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

«Установленные правила рыболовства на территории заказника могут изменяться в соответствии с текущим состоянием природной среды и водных биологических ресурсов, обитающих на данной территории, на основании научно обоснованных заключений».

Жители, которые лишились возможности добывать рыбу, обратились в министерство природных ресурсов и экологии РФ после того, как получили ответ от местных властей.

Там подтвердили, что в соответствии с пунктом 7.1 Положения о Заказнике на территории ООПТ запрещаются: добыча всех видов водных биоресурсов при осуществлении промышленного рыболовства, за исключением добычи корюшки европейской ловушками в период с 15 апреля по 20 мая, а также запрещена добыча всех видов водных биоресурсов при осуществлении любительского рыболовства любыми видами орудий добычи, кроме одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина, применяемой с берега.

Кроме этого в Министерстве природы любителям-рыболовам ответили, что по вопросам внесения изменений в Положение о Заказнике в части добычи всех видов водных биоресурсов, «целесообразно обратиться в Правительство Вологодской области, в части установления искусственных нерестилищ на водных объектах Вологодской области и оптимизации Правил рыболовства для Белого озера, целесообразно обратиться в Минсельхоз России».

На данный момент жители сразу двух округов - Белозерского и Вашкинского написали коллективные обращения с просьбой разрешить им ловлю рыбы с лодки в различные инстанции, но ситуация не разрешилась.