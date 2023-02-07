Завершается реставрация здания бывшей городской богадельни и первой амбулатории в Вологде на Чернышевского, 58

Завершается реставрация здания бывшей городской богадельни и первой городской амбулатории в Вологде на Чернышевского, 58. Дому-памятнику вернули его исторический вид.

– Восстановлением памятника с 2020 года занимается вологодская компания «Бизнесконсалт» на средства предпринимателя Игоря Смирнова, – сообщает издание «Культура в Вологодской области».

Дом был признан памятником в 2019 году. Это одна из немногих сохранившихся гражданских каменных построек 18-го века в Вологде.

В разные годы здесь располагались богадельня, городское училище, скарлатинная больница и вторая в городе амбулатория, где лечили бесплатно.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2015 году муниципальное здание приобрело ЗАО «Агрофирма имени Павлова». Гендиректор фирмы – бывший депутат областного заксобрания, экс-глава администрации Никольского района Геннадий Горбунов. По словам градозащитников, он планировал построить там двухэтажное административное здание. Тогда исторический дом начали разрушать.

Но в дело вмешались градозащитники и процесс разрушения удалось остановить. Вологжане обратились в Комитет по охране объектов культурного наследия, после чего дом был признан «объектом, обладающим признаками ОКН». Это означало, что его нельзя было сносить, запрещалось менять исторический облик и реконструировать без согласования с Комитетом.

В последующие два года работы на доме были заморожены. А в 2017 году здание приобрел бизнесмен Игорь Смирнов, который уже был известен вологжанам по многочисленным нарушениям при работах на памятниках архитектуры.

В начале 2018 года выяснилось, что областная прокуратура в период, когда ее возглавлял Сергей Хлопушин, отменила приказ Комитета о выявлении амбулатории в качестве памятника. В апреле 2018 года строители из стран ближнего зарубежья начали разрушать историческое здание молотками.

Когда градозащитники попытались с помощью полиции и Комитета по охране ОКН остановить работы, то выяснилось, что у Игоря Смирнова нет разрешения на строительство:

– Оно было выдано Евгением Шулеповым «Агрофирме им. Павлова» на 10 лет. У нас есть основания считать, что выдавать разрешения на такой срок противоречит закону. Кроме того, Игорь Смирнов не может пользоваться разрешением, выданным другой фирме, – пояснила тогда координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Весной 2018 года градозащитники снова подали в Комитет по охране ОКН заявление о признании амбулатории выявленным ОКН. 27 июля был принят соответствующий приказ. Он был направлен в том числе и собственнику дома Игорю Смирнову.

Активисты направили в Комитет, полицию и прокуратуру заявления с требованием заставить бизнесмена прекратить незаконные работы и заняться сохранением, а не изменением здания, как того требует законодательство.

Сейчас сообщается, что завершить реставрацию памятника на Чернышевского, 58, планируется в этом году.