Здание первой городской амбулатории на Чернышевского, 58 в Вологде снова признали памятником архитектуры

Здание городской богадельни и первой городской амбулатории на улице Чернышевского, 58 в Вологде вновь признали памятником истории и архитектуры. Соответствующий приказ подписан и.о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ольгой Симухиной 10 января.

Дом на Чернышевского, 58 - это одна из немногих сохранившихся гражданских каменных построек XVIII века в городе. В документе отмечается, что «фасады дома являются неотъемлемой частью исторической линейнопространственной структуры улиц Чернышевского и Некрасова города Вологды».

Приказ будет направлен собственнику здания Игорю Смирнову (теперь любые работы на объекте могут производиться только после согласования их в Комитете), а также мэру Вологды, в прокуратуру, в управление министерства юстиции по Вологодской области. Документ вступает в силу спустя 10 дней после дня его официального опубликования, то есть 20 января.

За сохранность дома на Чернышевского, 58 градозащитники борются уже несколько лет, но до сих пор власти не принимали никаких действенных мер по спасению здания. В августе там вновь начались незаконные работы:

- Из современного кирпича выкладывается стенка явно выше исторических параметров здания. Хотя охранный статус этого не позволяет. Это незаконно, - пишут активисты «Настоящей Вологды».

Август 2018 года. Фото: vk.com/realvologda

Напомним, в 2015 году муниципальное здание приобрело ЗАО "Агрофирма имени Павлова". Гендиректор фирмы - бывший депутат областного заксобрания, экс-глава администрации Никольского района Геннадий Горбунов. По словам градозащитников, он планировал построить там двухэтажное административное здание. Исторический дом начали разрушать.

Полностью разрушить исторический дом тогда помешали градозащитники. Они обратились в Комитет по охране объектов культурного наследия, после чего дом был признан "объектом, обладающим признаками ОКН". Это значит, что его нельзя сносить, менять исторический облик и реконструировать без согласования с Комитетом.

Следующие два года работы не проводились. А в 2017 году его приобрел бизнесмен Игорь Смирнов, известный вологжанам по многочисленным нарушениям при работах на памятниках архитектуры.

В начале 2018 года выяснилось, что областная прокуратура в период, когда ее возглавлял Сергей Хлопушин, отменила приказ Комитета о выявлении амбулатории в качестве памятника. В апреле 2018 года строители из стран ближнего зарубежья начали долбить историческое здание молотками.

Когда градозащитники попытались с помощью полиции и Комитета по охране ОКН остановить работы, они узнали, что разрешения на строительство у Игоря Смирнова нет:

- Оно было выдано Евгением Шулеповым «Агрофирме им. Павлова» на 10 лет. У нас есть основания считать, что выдавать разрешения на такой срок противоречит закону. Кроме того, Игорь Смирнов не может пользоваться разрешением, выданным другой фирме, - пояснила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Весной 2018 года градозащитники снова подали в Комитет по охране ОКН заявление о признании амбулатории выявленным ОКН. 27 июля был принят соответствующий приказ. Он был направлен в том числе и собственнику дома Игорю Смирнову.

Активисты направили в Комитет, полицию и прокуратуру заявления с требованием заставить бизнесмена прекратить незаконные работы и заняться сохранением, а не изменением здания, как того требует законодательство.