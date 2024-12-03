В Европе ввели новые стандарты красоты. Формула 90-60-90 больше не актуальна



Европа опять чудит. То призывает всех своих жителей к толерантности, то приветствует всякие нетрадиционности, а вот теперь добрались до красоты, и отменили всем известную формулу “90-60-90” …

Как пишет издание Scientific Reports, все началось с исследования, которое провели ученые из немецкого Университета Констанца. Они решили изучить, как окружающие люди воспринимают женскую красоту, и неожиданно выяснили, что на пресловутые 90-60-90 практически никто не обращает внимание.

Участникам эксперимента показывали поочередно сначала девушек с эталонной красотой, а потом девушек, у которых имелись отчетливые изгибы и округлости тела.

Из 80 участников эксперимента, большинство опрошенных респондентов выбирали изображение тех девушек, у которых фигура не соответствовала принятым нормам красоты, а имели красивые изгибы тела и округлости.

Выводы эксперимента вышли неожиданными. Авторы исследования констатировали, что привлекательность женского тела не ограничивается ранее кем-то установленными нормами, а люди выбирают естественную красоту. И тут надо признать, что против природы лучше не идти. Выбор к разнообразию форм женского тела в первую очередь обусловлен влиянием эволюции и биологии. Общество отвергает навязанные ему шаблоны.

Пожалуй это тот самый момент, когда с европейцами трудно не согласиться, да и вообще как гласит старая добрая поговорка, некрасивых женщин не бывает. Но это уже немного другая история …

