В деле Евгения Шулепова могут появиться новые эпизоды

В деле экс-главы Вологды Евгения Шулепова могут появиться новые эпизоды. Об этом сегодня заявил глава регионального управления СК Геннадий Яшин.

«На первоначальном этапе он был привлечен за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. В последующем нами были установлены факты незаконной приватизации, которые шли через подконтрольные ему организации, и приходили аффилированным лицам. Сейчас из крайних эпизодов – получение взятки от застройщиков. Но уверен, что в деле еще будут новые эпизоды. Также не исключаем, что круг участников будет расширяться», - заявил Яшин.

При этом следствие не намерено смягчать Шулепову меру пресечения из-за его состояния здоровья. Ранее NewsVo сообщал, что экс-глава Вологды был доставлен из СИЗО в областную больницу, где ему, по предварительным данным, был поставлен диагноз - инсульт.

«Самочувствие лучше врачи прокомментируют и диагноз будет поставлен врачами. Он в больнице также находится под стражей. Надеюсь, что он вернется туда, где находился до настоящего времени (СИЗО - прим. ред.). Мы не будем ходатайствовать об изменении ему меры пресечения. Все наши ходатайства связаны с заключением под стражу. Одна из причин – он может оказать давление на участников процесса», - уточнил глава регионального управления СК.

Геннадий Яшин также добавил, что в настоящее время следствием у Шулепова арестовано имущество на сумму порядка 200 млн рублей.