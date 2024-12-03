В Вологду возвращается одна из самых долгожданных спортсменок

В состав баскетбольной «Чевакаты» возвращается Анастасия Сущик, которая играла за команду в сезоне 2022-2023 годов.

«Анастасия Сущик возвращается в Вологду! Да-да, наш Вездесущик снова с нами! И мы, конечно, очень-очень рады! Да, уже слышим ваши крики радости и нетерпения, друзья!», - говорится в группе «пчелок» в соцсетях».

На счету мастера спорта международного класса Анастасии сущик 40 игр за «Чевакату», в 39 из которых она выходила на площадку в стартовом составе. Ее статистика - 9,6 очков, 2,5 подборов, 4,9 передач и 1,2 перехватов в среднем за игру.

Летом 2023 года Анастасия Сущик перебралась из Вологды в московскую «Руну». Однако нынешней осенью в команде произошел кризис. Анастасия приняла решение вернуться к «пчёлам».

Отметим, что новость о возвращении в команду Анастасии сущик вызвала бурю положительных эмоций у поклонников «Чевакаты». Буквально за пару часов пост в соцсетях о возвращении спортсменки собрал почти 70 восторженных комментариев.

Приводим лишь три комментария вологжан:

«Ура-а-а!!! Теперь наши пчёлки непобедимы! Ждём нашу Настю на паркете!»

«Ничего себе!) Вот это новость!! Сказать, что сильно рад - ничего не сказать! Пусть только в этот раз подольше, сразу на следующий сезон договоритесь!»