Попытка государственного переворота в Южной Корее. В стране введено военное положение

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Попытка государственного переворота в Южной Корее

Попытка государственного переворота в Южной Кореи. В стране введено военное положение. На улицах Сеула появилась военная техника.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после экстренного совещания заявил, что стране угрожает паралич власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента:


«Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Сейчас над столицей Кореи летают вертолеты, а полиция оцепила парламент. Министерство обороны провело оперативное совещание со всеми ключевыми командующими всех вооруженных сил. 

С данного момента в Южной Корее запрещены митинги и демонстрации. На высказывания политических лидеров партий введена цензура. Нарушители порядка будут арестованы. 
Известно, что сторонники оппозиции собираются у входа в Национальное собрание, произошли первые стычки с полицией. 

Глава Демократической партии Ли Дже Мён, который находится в оппозиции к действующей власти заявил, что военное положение противоречит Конституции страны, и призвал своих сторонников приходить Национальному собранию.

Ситуация накаляется. Военное положение может быть отменено, если большинством голосов депутаты корейского парламента проголосуют за его отмену. 

Ситуация меняется каждую минуту, мы внимательно следим за этой историей, и будем информировать наших читателей о всем происходящем …
 

Теги:
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