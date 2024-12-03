Череповчанин Даниил Акинфеев выиграл кубок мира по интеграционным танцам

[ Спорт ]

Череповчанин Даниил Акинфиев одержал победу на кубке мира по интеграционным танцам (World Cup Integrative Show Dance 2024).

Соревнования завершились в минувшие выходные. Россию на этом мероприятии представлял артист танцевального коллектива «Ступени» Даниил Акинфиев.

Череповчанин занял первое место в номинации соло шоу дэнс (Solo Show Dance). Компанию на пьедестале почёта ему составили представители Бельгии и Польши.

Кроме того, руководитель череповецкого коллектива Мария Новосельцева вошла в состав международной судейской коллегии и оценивала соревнования вместе с судьями из Америки, Польши, Чехии, Грузии и Словакии.

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