Череповчанин Даниил Акинфеев выиграл кубок мира по интеграционным танцам

Череповчанин Даниил Акинфиев одержал победу на кубке мира по интеграционным танцам (World Cup Integrative Show Dance 2024).

Соревнования завершились в минувшие выходные. Россию на этом мероприятии представлял артист танцевального коллектива «Ступени» Даниил Акинфиев.

Череповчанин занял первое место в номинации соло шоу дэнс (Solo Show Dance). Компанию на пьедестале почёта ему составили представители Бельгии и Польши.

Кроме того, руководитель череповецкого коллектива Мария Новосельцева вошла в состав международной судейской коллегии и оценивала соревнования вместе с судьями из Америки, Польши, Чехии, Грузии и Словакии.