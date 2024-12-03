Мошенники придумали новый способ обмана с помощью Telegram

Мошенники придумали новую схему развода граждан с помощью мессенджера Telegram. Они рассылают со взломанных аккаунтов сообщения якобы с подарком в виде подписки Telegram Premium. При этом пользователям приходит ссылка на сайт, внешне похожий на страницу авторизации Telegram.

«Чтобы получить премиум-подписку, жертве мошенничества предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Если ввести там данные от своего аккаунта, то можно увидеть уведомление и таймер, запущенный на 24 часа — якобы такое время понадобится для активации Telegram Premium. В реальности аккаунт уже украден злоумышленниками», – рассказала глава министерства цифрового развития Вологодской области Ирина Просвирякова.

За несколько лет существования Telegram Premium накопилось большое число сценариев мошенничества, связанных с этим мессенджером. Например, киберпреступники якобы устраивают розыгрыш трехмесячной подписки на Telegram Premium. После завершения так называемого розыгрыша жертвам предлагают перейти по ссылке и авторизоваться в Telegram на фишинговом сайте. В результате пользователи теряют доступ к своему аккаунту.

Работа по повышению грамотности вологжан в вопросах информационной безопасности проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», уточнили в региональном министерстве цифрового развития.