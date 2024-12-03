В Череповце сложили полномочия еще четверо депутатов Гордумы

В Череповце сегодня по собственному желанию ушли сразу 4 депутата городского парламента – Ольга Воронова, Андрей Горчаков, Андрей Погодин и заместитель председателя Думы Сергей Макаров.

Как ранее сообщал NewsVo, 12 ноября свои мандаты сложили депутаты Анна Леонова и Владимир Лучин. Еще чуть раньше депутатский мандат сдали глава города Маргарита Гусева, а также представители «Северстали» Игорь Лагунов и Михаил Колбиченков.

Таким образом, в составе городской думы Череповца созыва 2022–2027 из 26 депутатов осталось всего 17.