Депутаты городской думы Череповца массово уходят в отставку

В городской Думе Череповца уже пять депутатов ушли в отставку. Сегодня стало известно об отставке парламентариев Анны Леоновой и Владимира Лучина.

Анна Леонова в череповецком политическом пространстве считалась «тяжеловесом». В Думе она заседала с марта 2007 года. В городском парламенте она представляла строительный комплекс, работая директором СРО строителей и проектировщиков.

Директор МУП «Водоканал» Владимир Лучин, наоборот, имел небольшой политический вес. Депутатский мандат он получил два года назад.

Ранее, по сообщению издания GorodChe, депутатский мандат сдали глава города Маргарита Гусева, а также представители Северстали Игорь Лагунов и Михаил Колбиченков.

На данный момент в составе городской думы Череповца остались 20 депутатов во главе с исполняющим обязанности главы города Сергеем Макаровым.

По информации череповецких СМИ, на политической арене все чаще звучат заявления о возможном роспуске городской Думы.